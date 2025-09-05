Voici pourquoi Parmelin a décollé du jour au lendemain pour Washington

La Suisse propose une nouvelle offre aux Etats-Unis sur les taxes douanières, lors du voyage du ministre suisse de l’Economie Guy Parmelin.

Le voyage actuel du ministre de l'Economie Guy Parmelin aux Etats-Unis porte sur une nouvelle offre de la Suisse aux Américains dans le cadre des taxes douanières. C'est ce qu'a confirmé vendredi le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis lors d'une conférence de presse à Reichenau (GR).

«Nous avons élaboré une offre optimisée pour les Etats-Unis», a confirmé M.Cassis en réponse à une question d'un journaliste de l'agence de presse Keystone-ATS. Guy Parmelin mène actuellement des discussions aux Etats-Unis. Le voyage du ministre de l'Economie s'inscrit dans le cadre du deuxième cycle de négociations sur la question douanière.

Ignazio Cassis n'a pas donné de détails sur le programme précis du voyage de son confrère vaudois. Le Département fédéral de l'Economie avait précédemment annoncé que Guy Parmelin s'était rendu aux Etats-Unis dans la nuit de jeudi à vendredi et y menait des discussions au niveau ministériel. Il n'a pas donné plus de détails.

En raison de son voyage outre-Atlantique, M.Parmelin a annulé à la dernière minute une intervention initialement prévue vendredi lors de la «Journée de l'économie» organisée par l'association faîtière Economiesuisse. (jah/ats)