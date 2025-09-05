ciel clair14°
DE | FR
burger
Suisse
Guy Parmelin

Voici pourquoi Parmelin a décollé pour Washington

Voici pourquoi Parmelin a décollé du jour au lendemain pour Washington

La Suisse propose une nouvelle offre aux Etats-Unis sur les taxes douanières, lors du voyage du ministre suisse de l’Economie Guy Parmelin.
05.09.2025, 15:1105.09.2025, 15:11
Plus de «Suisse»
Bundesrat Guy Parmelin spricht an einer Medienkonferenz ueber die Handelsbeziehungen mit den USA, am Donnerstag, 7. August 2025, in Bern. (KEYSTONE/Peter Schneider)
Keystone

Le voyage actuel du ministre de l'Economie Guy Parmelin aux Etats-Unis porte sur une nouvelle offre de la Suisse aux Américains dans le cadre des taxes douanières. C'est ce qu'a confirmé vendredi le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis lors d'une conférence de presse à Reichenau (GR).

«Nous avons élaboré une offre optimisée pour les Etats-Unis», a confirmé M.Cassis en réponse à une question d'un journaliste de l'agence de presse Keystone-ATS. Guy Parmelin mène actuellement des discussions aux Etats-Unis. Le voyage du ministre de l'Economie s'inscrit dans le cadre du deuxième cycle de négociations sur la question douanière.

A propos du départ éclair 👇

Guy Parmelin a tout lâché pour un voyage surprise à Washington

Ignazio Cassis n'a pas donné de détails sur le programme précis du voyage de son confrère vaudois. Le Département fédéral de l'Economie avait précédemment annoncé que Guy Parmelin s'était rendu aux Etats-Unis dans la nuit de jeudi à vendredi et y menait des discussions au niveau ministériel. Il n'a pas donné plus de détails.

En raison de son voyage outre-Atlantique, M.Parmelin a annulé à la dernière minute une intervention initialement prévue vendredi lors de la «Journée de l'économie» organisée par l'association faîtière Economiesuisse. (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
1
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
Cardi B a vécu des moments lunaires lors de son procès
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
2
L'abolition de la valeur locative rapporterait gros à deux cantons romands
3
Les voisins d'Europa-Park dénoncent «une tendance inquiétante»
Les CFF construisent les ateliers «les plus modernes» d'Europe
L'ex-régie fédérale a posé vendredi la première pierre des nouveaux ateliers d'Arbedo-Castione, au Tessin. Estimés à 755 millions de francs, ils devraient remplacer en 2028 le site actuel de Bellinzone.
Après des retards, les nouveaux ateliers CFF d'Arbedo-Castione (TI) ne seront mis en service que mi-2028, au lieu de début 2026 comme prévu initialement. La pose de la première pierre a marqué vendredi le début des travaux, devisés à 755 millions de francs.
L’article