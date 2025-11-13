assez ensoleillé
Suisse
Guy Parmelin

Droits de douane: Parmelin est à Washington

Le ministre suisse de l&#039;économie Guy Parmelin doit rencontrer jeudi son homologue américain Jamieson Greer (archives).
Guy Parmelin s'était déjà rendu aux Etats-Unis en septembre.Keystone

Le ministre de l'économie se trouve dans la capitale américaine pour parler taxes douanières. Mais un accord ce jeudi semble «plutôt improbable».
13.11.2025, 07:0313.11.2025, 07:41

Le ministre de l'économie Guy Parmelin est arrivé à Washington jeudi matin (heure suisses). Il doit y rencontrer le représentant américain au commerce Jamieson Greer afin de discuter des droits de douane.

Les entretiens auront lieu «en continu», a expliqué son porte-parole Markuks Spörndli. Il est toutefois «plutôt improbable» qu'un accord sur les taxes douanières puisse être trouvé ce jeudi. La secrétaire d'État à l'économie, Helene Budliger Artieda, fait partie de la délégation, a ajouté le porte-parole. Il confirmait une information du portail ajour.ch.

«On a frappé fort la Suisse»: ce que l'on sait de l'éventuel accord douanier

La Suisse serait proche de régler son différend commercial avec les Etats-Unis, selon une information de l'agence de presse Bloomberg diffusée lundi. Mais ni le Conseil fédéral ni la Maison-Blanche n'ont confirmé l'information à Bloomberg.

Un accord, qui réduirait les droits de douane américains sur les produits suisses à 15%, devrait être conclu dans les deux prochaines semaines, précise Bloomberg. Des droits de douane de 39% sont entrés en vigueur pour la Suisse au début août. L'Union européenne (UE), en revanche, est soumise à des surtaxes douanières de seulement 15%.

Un bon allié des États-Unis

Evoquant la Suisse lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche lundi, le président américain Donald Trump a déclaré: «Nous travaillons à un accord pour baisser un peu leurs droits de douane». Il n'a toutefois pas voulu donner de chiffres précis, se contentant d'ajouter:

«Nous travaillons sur quelque chose pour aider la Suisse»

Les droits de douane ont frappé la Suisse «très durement», a reconnu le locataire de la Maison-Blanche, qui souhaite que la Confédération «reste prospère». Et Donald Trump d'ajouter que la Suisse est toujours un bon allié des États-Unis.

Ce sont surtout les industries horlogère et médicale ainsi que celle des machines, des équipements électriques et des métaux qui devraient profiter de droits de douane plus bas, a indiqué UBS à l'agence de presse AWP. L'alignement des droits de douane avec l'UE devrait en outre réduire la pression exercée sur les exportateurs suisses et éviter qu'ils ne délocalisent leur production vers l'UE ou les Etats-Unis, a souligné pour sa part la Banque cantonale de Lucerne.

Plusieurs discussions déjà

Ce n'est pas la première fois que la Suisse négocie avec des représentants du gouvernement américain depuis l'annonce des surtaxes douanières de 39% par Donald Trump. Peu avant leur entrée en vigueur, Guy Parmelin et la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter s'étaient déjà rendus à Washington.

Des «changements tectoniques» menacent les milliards de la pharma suisse

Une rencontre avec le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio n'avait toutefois pas permis d'obtenir de résultat concret. En septembre, le ministre suisse de l'économie s'est à nouveau rendu aux Etats-Unis et a mené des discussions au niveau ministériel, avait indiqué le DEFR. (jzs/ats)

