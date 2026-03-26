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Le Conseil fédéral veut rendre le service civil moins sexy

Bundespraesident Guy Parmelin spricht an einer Medienkonferenz zum Bildungsmonitoring Schweiz  Veroeffentlichung Bildungsbericht 2026, am Montag, 23. Maerz 2026, in Bern. (KEYSTONE/Peter Schneider)
Guy ParmelinKeystone

Comment le Conseil fédéral veut rendre le service civil moins sexy

Le gouvernement présente ses arguments pour un durcissement des conditions d'admission au service civil. Il veut que celui-ci demeure «exceptionnel».
26.03.2026, 14:3026.03.2026, 14:54

Le service civil doit être moins attractif. Le Conseil fédéral a présenté jeudi devant les médias ses arguments en faveur d'un durcissement des conditions d'admission. La population suisse se prononcera le 14 juin.

La conférence de presse 👇

Vidéo: YouTube/Der Schweizerische Bundesrat - Le Conseil fédéral suisse - Il Consiglio federale svizzero

Le service civil doit rester «l'exception à la règle» selon laquelle tout homme de nationalité suisse doit accomplir un service militaire. Selon la Constitution, il n'y a pas de libre choix entre le service militaire et le service civil.

Il s'agit en effet d'un service de remplacement prévu pour les personnes qui ont un conflit de conscience. Mais il est aujourd'hui trop attrayant, estime le gouvernement. Une série de mesures proposées par le Conseil fédéral doit permettre de faire passer le nombre d'admissions annuelles de 6600 à 4000.

Les Jeunes Vert-e-s et la Fédération suisse pour le service civil (CIVIVA), soutenus par une trentaine d'organisations ont déposé en janvier un référendum muni de quelque 57 000 signatures contre le projet. Ils dénoncent un «démantèlement du service civil». (jzs/ats)

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Un Suisse tue une femme puis réclame des millions: la justice accepte
Tobi B. a tué une prostituée alors qu'il était encore mineur. Pour ne pas le réintégrer à la société, le canton d'Argovie semble l'avoir interné sans base légale. Cela pourrait avoir d'importantes conséquences financières.
Tobi B. n’avait que 17 ans lorsqu’en 2008, à Aarau, il s’en est d’abord pris à une prostituée avant de l'étrangler. Le jeune homme avait été condamné en 2011 par le tribunal des mineurs à une peine privative de liberté de quatre ans pour meurtre, contrainte sexuelle et viol. La loi applicable aux mineurs n’autorise pas de détention plus longue.
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