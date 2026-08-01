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Parmelin défend la diversité suisse depuis le Grütli

KEYPIX - Bundespraesident Guy Parmelin spricht anlaesslich der Fernsehaufzeichnung der 1. August Ansprache im Fahnenfachgeschaeft Aluart, am Mittwoch, 29. Juli 2026, in Neudorf. (KEYSTONE/Peter Schnei ...
Les vêtements révèlent «qui nous sommes, d’où nous venons ou à quoi nous nous sentons appartenir», a déclaré Parmelin.Keystone

Parmelin défend la diversité suisse depuis le Grütli

Lors de la fête du 1er Août au Grütli, le président de la Confédération a mis en avant les traditions vivantes comme symbole d’un pays pluriel. Pour lui, la diversité des cultures et des régions renforce l’unité de la Suisse.
01.08.2026, 16:1901.08.2026, 16:21

Pour Guy Parmelin, les traditions vivantes et variées constituent l'un des fondements de la Suisse. Dans un monde en mutation rapide, il faut des valeurs qui perdurent, a déclaré samedi le président de la Confédération au Grütli (UR).

Une tradition reste vivante lorsque des gens la portent – au propre comme au figuré -, a ajouté le Vaudois. Il faisait référence à la Fédération nationale des costumes suisses, invitée d'honneur des célébrations sur la mythique prairie uranaise.

Les vêtements révèlent «qui nous sommes, d’où nous venons ou à quoi nous nous sentons appartenir», a déclaré Parmelin. La Suisse ne connaît pas seulement de nombreux codes vestimentaires, mais aussi des langues nationales, des régions et des traditions variées. «Cette diversité ne nous divise pas», a relevé le ministre de l'économie.

Une prairie plutôt qu’un palais

A ses yeux, ce ne sont pas seulement les vêtements qui témoignent de nos origines et de notre appartenance, mais aussi le Grütli. Cette prairie rappelle que la Suisse n’a jamais été grande en raison de sa taille, mais grâce à sa volonté de forger elle-même son destin.

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Le Grütli n’est ni un palais ni une forteresse, «c'est une simple prairie», a déclaré Parmelin. Elle montre qu’en Suisse, ce sont les gens qui sont au centre de tout. La Suisse ne repose pas sur une seule personne ou une institution, mais sur des millions de personnes qui assument chaque jour leurs responsabilités.

Le Grütli montre aussi que des personnes d’origines diverses sont plus fortes ensemble que seules, a dit le Vaudois. La Suisse est une responsabilité que chaque génération doit assumer à nouveau.

«Peu importe les vêtements qu’ils portent. Que ce soit un costume traditionnel, un costume, un short ou une casquette de baseball rouge», a lancé le président de la Confédération, en brandissant sa célèbre casquette «Switzerland – Great Since 1291».

Selon la Société suisse d'utilité publique (SSUP), qui organise la fête, plus de 1100 personnes étaient rassemblées sur la prairie. Plusieurs centaines d'entre elles portaient un costume traditionnel. (tib/ats)

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