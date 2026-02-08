Hommage

Crans-Montana rend hommage aux victimes lors d’un concert commémoratif

Un concert en mémoire des victimes de la tragédie de Crans-Montana aura lieu le 14 février au Centre de congrès Le Régent.

La foule a observé une minute de silence en hommage aux victimes de l'incendie du bar survenu le soir du Nouvel An. Keystone

Un concert en hommage aux victimes de la tragédie de Crans-Montana se tiendra le samedi 14 février dans la commune du Haut-Plateau. L'ensemble à cordes de Sion Sedunum String Orchestra et la soprano valaisanne Franziska Heinzen notamment se produiront au Centre de congrès Le Régent pour l'occasion.

«Le concert a été pensé comme un espace de silence, d'écoute et de partage, où la musique devient un langage commun lorsque les mots continuent à manquer», écrit Crans-Montana Classics, qui organise l'événement avec Swiss Made Culture et la Fondation Opale à Lens (VS).

«A travers cet événement, les organisateurs souhaitent offrir un temps pour se rassembler, se souvenir et exprimer une solidarité collective, dans le respect et la dignité.»

En raison du fort intérêt suscité par l'hommage auprès de la population, le concert a dû être déplacé dans des locaux plus grands que ceux prévus initialement, soit dans le Centre de congrès, a indiqué à Keystone-ATS Isabelle Bagnoud Loretan, directrice de Crans-Montana Classics. Ce nouvel espace pourra ainsi accueillir 570 personnes, qui ont dû s'inscrire préalablement et gratuitement.

Lors du concert, l'ensemble à cordes sédunois de seize musiciens sera dirigé par le chef d'orchestre Sébastien Bagnoud. La chanteuse Franziska Heinzen, originaire de Brigue, ainsi que les violoncellistes Jing Zhao et Michael Guttman opéreront aussi, avant que le pianiste de Chermignon (VS) Loris Mittaz ne clôture le concert. (dal/ats)