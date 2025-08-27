Le cortège s'est déroulé alors que la veille le Ministère public neuchâtelois a annoncé avoir étendu la procédure pour assassinat à l’encontre de l'auteur présumé. Keystone

Une marche blanche après le triple homicide de Corcelles (NE)

Une petite centaine de personnes ont participé mercredi à Corcelles (NE) à une marche blanche silencieuse à la mémoire des victimes du féminicide et du double homicide survenus la semaine dernière. L'auteur présumé est accusé de l'assassinat de son épouse ainsi que de ses deux filles.

Le cortège est parti en début d'après-midi de la cour du collège des Safrières, à Cormondrèche, avant de faire un tour dans les localités. Ensuite, il est arrivé devant la maison de la famille à Corcelles où est survenu le drame du 19 août. Beaucoup d'enfants comptaient parmi les participants.

Ces derniers étaient munis de ballons blancs, de roses blanches ainsi que de photos des victimes, notamment des deux filles. Un lâcher de ballons a eu lieu devant l'immeuble de Corcelles. Les organisateurs avaient demandé aux participants de se vêtir de blanc et de venir «dans un esprit de paix et de recueillement».

Première audition

La marche blanche, organisée par la maman d'une amie d'une des filles tuées, a constitué le principal hommage rendu aux victimes, à défaut d'autres événements. Un dépôt de fleurs a été aussi effectué. Il y a une semaine, 80 personnes s'étaient déjà réunies devant la fontaine de la Justice à Neuchâtel pour exprimer tristesse et colère.

Le cortège s'est déroulé alors que la veille le Ministère public neuchâtelois a annoncé avoir étendu la procédure pour assassinat à l’encontre de l'auteur présumé, âgé de 52 ans, du féminicide et du double homicide. Les victimes des actes sont son épouse, 47 ans, ainsi que de ses deux filles de 10 ans et 3 ans et demi.

«L’auteur présumé a reconnu sa pleine et entière responsabilité», ont mardi indiqué le Ministère public et la Police neuchâteloise. Le procureur en charge de l’affaire a procédé à la première audition. Le prévenu n’a toutefois pas été en mesure d’expliquer les raisons de son passage à l’acte.

Depuis des heures

«L'auteur présumé a admis avoir délibérément foncé, couteau en main, contre le policier intervenu dans le logement familial», a précisé le communiqué de mardi. L'attaque avait poussé un policier à faire usage de son arme et à tirer trois coups dans le bas du corps du prévenu, ce qui avait permis de l'interpeller.

Le prévenu avait dû alors être hospitalisé. Les constatations médico-légales, confirmées par les déclarations de l'auteur présumé, établissent que les victimes ont perdu la vie au plus tard à 17h30 le 19 août. Quand la proche de la mère de famille a alerté la police à 21h00, ces dernières étaient décédées depuis plusieurs heures.

Une fois la police alertée, une patrouille s'était rendue sur les lieux. Elle avait mené des recherches et avait pu accéder à l'appartement vers 23h30 après s'être fait ouvrir la porte par un serrurier. Les policiers avaient alors découvert avec stupeur la vision d'horreur.

Mieux comprendre

«L’enquête se poursuit avec pour objectif de mieux comprendre ce qui s’est déroulé au sein de cette famille dans les jours et semaines ayant précédé ce drame. Une expertise psychiatrique du prévenu va être diligentée», ont ajouté, mardi toujours, la Police neuchâteloise et le Ministère public.



La question de la prévention des féminicides a rejailli avec le drame de Corcelles. L'auteur présumé était séparé à l'état civil de son épouse depuis le 12 juin et était désormais domicilié au Locle. Des plaintes réciproques entre époux avaient été déposées entre 2020 et 2022 pour notamment des dommages à la propriété.



Les victimes, tout comme l'auteur présumé, étaient de nationalité algérienne et au bénéfice d'un permis C. (sda/ats)