«L'armée suisse est à côté de la plaque»: cette publicité ne passe pas

L'armée a diffusé sur ses réseaux une publicité montrant une femme agente d'entretien pour encourager le recrutement dans ses rangs. Le spot a suscité un tel tollé sur les réseaux et il a été retiré.

14 secondes, c'est le temps qu'il a fallu à l'armée suisse pour créer une réaction épidermique sur les réseaux sociaux. La raison: un spot publicitaire diffusé sur Facebook et Instagram qui veut promouvoir la variété des métiers au sein de l'institution. Le voici:

La vidéo a été retirée des réseaux. Vidéo: facebook

Dans cette vidéo que nous avons pu visionner la semaine dernière, on voit une femme qui nettoie le sol avec une machine, elle croise des soldats de l'armée suisse de dos et le slogan s'affiche:

«Ce n'est pas ma couleur.

C'est ma passion» Slogan de la publicité

La publicité encore visible la semaine passée a suscité son lot de commentaires sur les réseaux, voici un florilège des réactions que watson a pu relever lors de sa publication.👇🏽

«Changez de marketing...C'est une catastrophe...🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️» Une commentatrice dépitée sur Facebook

«Ma passion nettoyer le sol??» Elle, non plus, n'a pas compris le message sibyllin de l'armée

«Une femme qui fait des tests d'installation (...) aurait eu meilleur effet, mais non, on représente une femme qui fait le ménage 😕» Une commentatrice qui aurait dû bosser dans l'agence de publicité

En effet, après visionnage de la publicité, on peut se demander si montrer une femme qui fait le ménage pour encourager le recrutement dans l'armée est la plus judicieuse des idées. Romain Pittet, spécialiste en relations publiques, lui, n'en revient toujours pas.

«Quand on voit la pub, on se dit que l'armée est à côté de la plaque, c'est totalement à contre-courant de ce qu'on peut attendre en 2025» Romain Pittet

Il note que le timing de la publicité (qui est sortie début 2025), mais qui semble avoir été poussée sur les réseaux sociaux quelques jours avant la votation sur le service citoyen, est «totalement inapproprié». «Le fait que l'armée n'ait pas vu le problème du stéréotype féminin qui fait le ménage montre une déconnexion avec la population», commente Romain Pittet.

On n'a pas compris...

Face au lot de commentaires négatifs, l'armée réagit sur les réseaux sociaux expliquant sa démarche. Voici la réponse publiée, il y a une semaine👇🏽.

Image: printscreen watson

Ce que souligne cette communication, c'est qu'il y a une majorité d'hommes qui sont agents d'entretien dans les rangs de l'armée et que l'institution avait souhaité par le biais de cette publicité: «Briser un cliché». En gros, l'armée a besoin de femmes pour ces postes spécifiques (vous suivez toujours?). De plus, nous avons constaté que la publicité fait partie d'une série où différents métiers sont présentés sous le même slogan. Sur celle-ci, par exemple, on voit un homme, informaticien, qui travaille à l'armée.

Vidéo: watson

«Quand on voit ce spot, on comprend mieux l'intention qui est de promouvoir le recrutement, mais il s'agit d'un homme qui travaille dans l'informatique, pourquoi ne pas avoir pensé à une femme, cela aurait parfaitement contré les stéréotypes», note Romain Pittet.

Le spot avec l'agente d'entretien n'est plus visible sur les réseaux, l'armée a confirmé à Blick qu'il l'avait retiré. Pour le spécialiste en relations publiques, supprimer une publicité face aux réactions négatives «n'est pas exceptionnel», mais cette action montre que l'armée a complètement raté son objectif. «Je ne l'aurais pas retiré de la série, mais je l'aurais accompagnée d'un message explicatif, à mon avis, elle n'est pas volontairement stéréotypée, mais il ne fait aucun doute qu'elle est ratée.»