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Drame de Chiètres: la fille de l'auteur de l'incendie brise le silence

Un car postal circule devant les fleurs et les bougies deposes a l&#039;endroit du drame, apres l&#039;incendie d&#039;un car postal qui a tue six personnes le jeudi 12 mars 2026 a Chietres (Kerzers) ...
L'incendie du car postal à Chiètres (FR), le 10 mars, a suscité une profonde émotion en Suisse.Image: keystone

«Là, j'ai su: alerte rouge!» La fille de l'incendiaire de Chiètres raconte

Six personnes sont mortes en mars à Chiètres, dans le canton de Fribourg, lorsqu'un homme s'est immolé dans un car postal. La fille de l'auteur des faits décrit désormais à quel point son père était désespéré avant le drame.
12.05.2026, 15:1212.05.2026, 15:12

Le soir du 10 mars 2026, la tragédie a frappé Chiètres (ou Kerzers), dans le canton de Fribourg. Six personnes ont péri dans l'incendie d'un car postal, parmi lesquelles le chauffeur (63 ans), deux femmes (25 et 39 ans), deux hommes (16 et 29 ans) et l'homme qui avait allumé le feu, Roger K., psychologiquement instable, originaire du canton de Berne. Il avait été signalé disparu d'une clinique bernoise quelques heures avant les faits. L'homme se serait lui-même immolé.

Deux mois après les faits, sa fille de 31 ans rompt le silence. Elle confie à Blick que son père était autrefois attentionné et qu'il s'efforçait de satisfaire tous les désirs de leur famille de quatre personnes. Mais il avait également un problème de drogue. Lorsqu'elle était adolescente, Roger K. a suivi une cure de sevrage à la méthadone.

Des douleurs et une grave maladie

Peu après, la spirale descendante avait commencé: Roger K. souffrait de douleurs physiques dues à une grave maladie musculaire. Il avait également perdu son emploi de chauffeur de camion. Il avait dû se battre longtemps pour obtenir une rente AI, explique sa fille avant de poursuivre:

«Il avait le sentiment, après avoir trimé des années durant, d'avoir été abandonné»

Ce processus bureaucratique aurait également été déterminant dans la décision de son père de se retrancher en 2019 dans les locaux de la SRF à Berne. Il aurait voulu attirer l'attention sur lui de cette manière.

Le mariage avec sa mère avait lui aussi fini par se briser, et Roger K. avait emménagé dans son camping-car, avec lequel il vivait sur un terrain près d'une ferme. Sa santé continuant de se dégrader, Roger K. se vit finalement attribuer un curateur en 2025. Lorsqu'on lui eut résilié son emplacement de camping-car pour cause de paiements manquants, on l'hébergea finalement dans une fondation. Sa fille raconte à Blick:

«Le fait qu'il ne puisse plus du tout vivre dans son camping-car et mener sa vie comme il le souhaitait ne lui plaisait absolument pas.»
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Quelques jours avant les faits, les douleurs intenses sont revenues, ce qui a poussé Roger K. à se rendre dans une clinique. Le 9 mars, le père et la fille ont encore échangé par téléphone. «J'avais le sentiment que, compte tenu des circonstances, il allait bien», se souvient-elle.

Un monde qui s'effondre

Mais, le lendemain, le sexagénaire a disparu de l'hôpital. Lorsque sa fille l'apprit, elle chercha à le joindre:

«Son téléphone était éteint. Là, j'ai su: alerte rouge»
La fille de Roger K. auprès de Blick.

Le matin suivant les faits, la certitude lui est venue lorsque la police s'est présentée à sa porte, raconte-t-elle.

«Les agents m'ont informée qu'il était l'auteur des faits et qu'il comptait parmi les morts. Pour moi, un monde s'est écroulé.»

La trentenaire a été interrogée et se sent elle-même dans la position d'une accusée. «Or, nous sommes aussi des victimes», déplore-t-elle. En adressant ses condoléances aux proches des victimes de la tragédie, elle condamne l'acte de son père:

«Ce que mon père a fait est impardonnable»

Cependant, l'acte de Roger K. lui laisse une certitude:

«Il voulait être vu une dernière fois»

(vro)

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Incendie dramatique à Chiètres (FR)

Un car postal a brûlé le 10 mars 2026 à Chiètres, dans le canton de Fribourg.
source: dr
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