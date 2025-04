Airbnb génère près d'un milliard de francs en Suisse

Quelque 30 000 hôtes ont proposé leur logement à la location en Suisse sur Airbnb l'an dernier. Image: KEYSTONE

Les locations de courte durée via la plateforme de réservation Airbnb contribuent à la performance économique suisse, mais n'ont guère de répercussion sur la pénurie de logements dans les villes. C'est la conclusion à laquelle parvient l'entreprise, qui fait face à des vents politiques contraires, dans un nouveau rapport.

En 2024, Airbnb a enregistré plus de deux millions d'arrivées d'hôtes en Suisse, indique l'entreprise mardi. Au total, les quelque 30 000 hôtes ont gagné plus de 375 millions de francs. La création de valeur qui en résulte s'élève à plus d'un milliard de francs, a calculé Airbnb. Cela soutient environ 10 000 emplois, en particulier dans l'hôtellerie.

Parallèlement, l'entreprise créée en 2007 a constaté que les locations dites commerciales n'occupaient qu'une part minime du marché du logement. A Genève, Zurich, Berne et Bâle, les logements proposés sur la plateforme plus de 90 jours par an représentaient moins de 0,5% de l'offre totale.

A Zurich, une étude commandée par le gouvernement en 2018 avait toutefois conclu que la part des logements Airbnb à Zurich représentait 3,8% des logements. (mbr/ats)