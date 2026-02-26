beau temps17°
Ignazio Cassis

Cassis appelle l’aide humanitaire à se réinventer

epa12771369 Swiss Foreign Minister Ignazio Cassis (L) claps next to UN Secretary-General Antonio Guterres during the inauguration ceremony of the future Portail des Nations visitor center at the Europ ...
Ignazio Cassis applaudit aux côtés du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres lors de l’inauguration du futur Portail des Nations à Genève.Keystone

À Genève, le conseiller fédéral Ignazio Cassis a estimé que l’aide humanitaire devait «s’adapter» à un contexte de ressources en baisse et à des crises persistantes.
26.02.2026, 14:2826.02.2026, 14:28

L'aide humanitaire «doit s'adapter» face au «problème systémique» auquel elle est confrontée. Jeudi à Genève, le conseiller fédéral Ignazio Cassis a appelé à «regarder la réalité en face même si elle dérange». Il affirme:

«Nous avons longtemps cru qu'il suffisait d'augmenter les budgets pour augmenter l'impact»
Cassis

Il ajoute:

«C'était une illusion»
Cassis
Selon lui, les résultats peu durables dans le développement et les crises humanitaires persistantes montrent que le problème est plus large, «systémique». Il faut une aide humanitaire «plus agile et plus innovante», insiste le conseiller fédéral.

Parmi ses recommandations, les nouvelles technologies doivent être utilisées, notamment l'intelligence artificielle (IA). Des alliances inédites, y compris avec le secteur privé, doivent être établies. Et il faut se recentrer sur ce qui est indispensable pour soulager les populations exposées aux conflits ou aux désastres. «Faire moins, peut-être, mais faire mieux», dit encore le conseiller fédéral. (tib/ats)

