Image: Shutterstock

Immersion

J'ai gagné de l'argent grâce à une offre d'emploi douteuse sur Whatsapp

Mais c'était compliqué, et probablement illégal. Voici ce qu'il s'est passé.

Plus de «Suisse»

Dimanche après-midi, aux alentours de 14h30. Une notification s'affiche sur mon téléphone: un message d'un numéro inconnu, me proposant un «rôle flexible». De nouveau. C'est le troisième que je reçois en l'espace de quelques jours. Et je ne suis pas le seul. Plusieurs membres de mon entourage ont fait la même expérience, et cela n'a pas non plus échappé aux forces de l'ordre: la police bernoise appelait la semaine dernière à la prudence face à ces «offres d’emploi frauduleuses».

Bien sûr, ça sent l'arnaque, mais c'est le message de trop: pris de curiosité, je décide de répondre. Mon interlocutrice dit s'appeler Grace, m'écrit (en français) avec un numéro américain ou canadien (commençant par +1) et affirme être «recruteuse chez Approach People Recruitment Suisse».

Approach People Recruitment existe. Il s'agit d'un cabinet de recrutement qui est effectivement présent en Suisse, selon son site internet. Au téléphone, ils m'assurent pourtant n'avoir rien à voir avec le message en question.

«Nous ne contactons jamais des candidats par Whatsapp, Facebook, Instagram ou Linkedin»

«C’est une arnaque», me dit une employée. Je m'en doutais, mais voilà: c'est confirmé.

«Bonjour 🥰»

Dès que je manifeste mon intérêt, Grace passe à l'anglais. «Nous recrutons actuellement pour une variété d'entreprises pour des rôles et des postes variés dans différents endroits en Suisse», explique-t-elle évasivement. Les candidats doivent «être en mesure de communiquer en nglais» (oui, elle a bien écrit «nglish»), doivent avoir 20 ans ou plus et être «citoyens suisses». Le salaire est «fixé au jour le jour» et doit être «reçu par l'intermédiaire d'une banque locale». Presque toutes ces informations vont se révéler fausses.

Après lui avoir répondu positivement, Grace m'informe que «les RH» vont prendre contact avec moi. C'est ce qui arrive une demie-heure plus tard, lorsque je reçois un autre message sur Whatsapp. Une deuxième personne se présentant avec un prénom de femme mais, cette fois-ci, ça vient d'un numéro britannique (+44). «Bonjour 🥰», m'écrit-elle, en anglais.

«T'as du temps pour échanger quelques messages?»

Elle me propose de m'expliquer les détails du «job», ce qu'elle fait à grand renfort de «sir», «mon cher» et emojis (🥰 et 😊 sont ses préférés). Extrêmement réactive, elle réplique immédiatement à mes réponses. Mon agente, comme elle se fera appeler, écrit que les «emplois à distance» sont devenus populaires après la pandémie et «peuvent être effectués à tout moment et en tout lieu». Dans un anglais quelque peu laborieux, elle m'explique les détails:

«Mon agente» Ce que tu dois faire dans le cadre de ce travail, c'est aider à évaluer les applications qui sont des exemples de ce que tu voies dans le play store ou l'app store, le travail consiste uniquement à mettre à jour les applications publiées par le développeur.

«Mon agente» Tu vas travailler dans une plateforme qu'on va te fournir et je te guiderai 🥰

Moi Quel est le nom de la plateforme?

«Mon agente» AppMart mon cher 😊

C'est encore un peu nébuleux, mais je ne tarderai pas à apprendre que le «job» consiste à évaluer des applications, par le biais d'un site internet appelé AppMart. Une recherche Google avec ce terme ne donne aucun résultat.

Du côté des forces de l'ordre, aucune info non plus: «Le terme "Appmart" ne nous évoque rien de concret», affirme le porte-parole de la police cantonale valaisanne, Gaëtan Lathion.

«Aucun cas de ce type n’a pour l’heure été annoncé»

Même son de cloche chez ses collègues vaudois et fribourgeois.

Près de 2000 francs

Ce qui est sûr, c'est que les rémunérations évoquées par mon agente sont très appétissantes: «Ce travail ne prend qu'environ une heure par jour et tu peux recevoir ton profit», détaille-t-elle. Le salaire dépendrait du nombre de jours consécutifs pendant lesquels j'effectue ma tâche. Plus précisément:

«Mon agente» Pour 7 jours de travail continu: 388 livres

Pour 15 jours de travail continu: 888 livres

Pour 30 jours de travail continu: 1688 livres

Ça fait quelque chose comme 431, 986 et 1879 francs pour quelques heures de travail. «Tout bon pour toi?», me demande-t-elle après ces explications.

«Yes».

Elle m'envoie alors un lien censé me mener vers la plateforme AppMart, me demandant de la prévenir une fois que je me suis enregistré. Et là, première surprise. Ce site existe et est doté d'une interface plutôt soignée. A ce stade, je pensais encore qu'il s'agissait d'une couverture, d'un prétexte pour accéder à mes coordonnées bancaires pour me soustraire de l'argent. Ça commence à avoir l'air de quelque chose de plus complexe.

AppMart ressemble à ça: image: capture d'écran

Le groupe Whatsapp

Deuxième surprise. Avant de m'expliquer le fonctionnement d'AppMart, mon agente m'invite à rejoindre un groupe Whatsapp:

«Si tu ne comprends pas quelque chose, tu peux discuter avec les membres du groupe»

Les membres du groupe, c'est ses autres «clients». Ils sont une vingtaine et, contrairement aux personnes avec qui j'ai été en contact jusqu'à présent, ils donnent furieusement l'impression d'être des «vraies gens». Ils s'échangent des conseils sur le «job», offrent leur aide, se motivent mutuellement, partagent des images de leurs repas ou de leurs chiens. Ils semblent avoir été fraîchement recrutés et ont, dans la plupart des cas, un numéro britannique, un détail qui a son importance: au Royaume-Uni l'inflation atteint des niveaux inédits depuis 50 ans.

Surtout, ces gens parlent d'argent. L'argent qu'ils ont fait grâce à AppMart. Captures d'écrans à l'appui, ils montrent les sommes qu'on leur a versées après une période de travail. Tout semble donc indiquer qu'ils sont bel et bien payés. C'est également ce que quelques-uns d'entre eux me confirment lorsque je les contacte en privé, leur demandant s'ils ont déjà été rémunérés.

Angry birds

Je vais d'ailleurs bientôt en avoir la preuve. Toujours par le biais de messages Whatsapp, mon agente m'explique le fonctionnement d'AppMart. C'est extrêmement simple: des fenêtres pop up surgissent les unes après les autres sur le site. Chacune arbore le nom et le logo d'une application, ainsi qu'une notation. Mon rôle consiste à laisser une évaluation de cinq étoiles à chaque fois.

La plupart de cas, il s'agit de jeux vidéos pour smartphone, mais il y a également des calendriers. Des applis par vraiment connues, à quelques exceptions près.

L'une des applications que j'ai évaluées. Ça vous dit quelque chose? Image: Capture d'écran

Un cycle de travail est composé de trois séries de 35 évaluations chacune. Je n'en fais qu'une, histoire d'être formé. Puis, à ma grande surprise, mon agente m'annonce qu'elle va m'expliquer comment retirer l'argent. Alors que j'ai travaillé pendant une poignée de minutes à peine, on va déjà me payer. 29 livres plus exactement, soit 32 francs.

Cela se fait à travers l'application Wise, une entreprise de transferts d'argent internationaux. Pour recevoir cette somme, je dois d'abord écrire un message à une autre personne, toujours sur Whatsapp. Mon agente me fournit le numéro et, quelques minutes plus tard, c'est chose faite: les 29 livres atterrissent sur mon compte Wise, versées par une personne portant un nom à consonance russe.

Deux ans de prison

Quelque chose cloche. Un individu se faisant passer pour quelqu'un d'autre me propose sur Whatsapp un travail présenté de manière fallacieuse. Et pourtant, ce travail existe et on peut toucher de l'argent. Où est l'arnaque?

Il se peut que ces rémunérations ne soient qu'un appât pour les personnes qui viennent de commencer. Mon expérience s'est arrêtée assez tôt, je ne peux donc pas exclure que des problèmes surgissent plus tard. Mais le coeur du problème pourrait se situer ailleurs: dans plusieurs pays, les faux avis en ligne sont illégaux, ou en passe de le devenir.

C'est notamment le cas au Royaume-Uni, où la plupart des «clients» semblent résider et où une nouvelle loi est entrée récemment en vigueur. Le texte interdit «l'achat, la vente ou l'hébergement de faux avis», explique la BBC. En France, la publication d'un faux avis par un professionnel peut être punie avec deux ans d'emprisonnement et une amende de 300 000 euros; la publication d'un faux avis par un particulier constitue une infraction de diffamation.

Aux Etats-Unis, la Commission fédérale du commerce a proposé de punir la publication de faux avis avec des amendes allant jusqu'à 50 000 dollars. La situation est moins claire en Suisse. Contacté, le Secrétariat d'Etat à l'Economie (Seco) explique que «de faux avis en ligne pourraient violer l’art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale contre la concurrence déloyale». Et d'ajouter:

«A notre connaissance, il n’existe toutefois pas de jurisprudence en Suisse» Secrétariat d'Etat à l'Economie

Ces mesures restrictives, récentes pour la plupart, tentent de répondre à un gros problème: la prolifération des faux avis sur internet. Ces derniers pourraient constituer 30 à 40% du total, selon une évaluation diffusée en début d'année. Et leur impact est réel: le gouvernement britannique a calculé que le ménage moyen dépense environ 900 livres chaque année sous l'influence des évaluations en ligne, rapporte le Guardian.

Et influencer l'opinion, c'est précisément ce que fait AppMart, bien qu'à une plus petite échelle. C'est par ailleurs mon agente qui me l'a expliqué, lorsqu'elle me présentait le job:

«Tu feras des évaluations parce que si les gens ordinaires voient une application mal évaluée, ils ne vont pas la télécharger, n'est-ce pas? De cette façon, les annonceurs choisiront de travailler avec des applications qui ont un flux régulier d'utilisateurs»

Dans le meilleur de cas, l'activité d'AppMart se situe dans une zone grise; dans le pire, c'est illégal. Tant la personne qui m'a contacté que mon agente n'ont pas répondu à mes questions sur le sujet.

Que faire?

Une chose est sûre: «La prudence est toujours de mise lorsque des offres émanent visiblement de nulle part ou paraissent trop alléchantes», déclare le porte-parole de la police valaisanne. «Aucune offre d’emploi sérieuse ne se base uniquement sur un contact sur les réseaux sociaux ou de messagerie instantanée», lui fait écho son homologue fribourgeois, Martial Pugin.

Que faire, alors, lorsqu'on reçoit un tel message? «Le meilleur conseil que l’on peut donner est de ne pas accepter de job de la part d’une personne que l’on ne connait pas ou que en ligne», répond Florence Frei, chargée de communication auprès de la police cantonale vaudoise.

«Le marché de l’emploi étant ce qu’il est, ce type d’offre sera probablement toujours lié à une escroquerie ou à une activité illégale» Florence Frei, police cantonale vaudoise

De son côté, la police fribourgeoise conseille de «ne jamais entrer en matière sur un transfert d’argent ou la communication de données personnelles, de couper rapidement la conversation et de bloquer le contact.»