brouillard
DE | FR
burger
Suisse
Immobilier

Immobilier suisse et mobilité: Ces prix ont explosé en 20 ans

Voici à quel point les prix ont augmenté en Suisse en 20 ans

Les prix du logement et de la mobilité sont restés stables sur un an en Suisse, mais un regard sur les vingt dernières années illustre une réalité moins rose.
18.12.2025, 00:30

Les prix évoluent en Suisse, à la hausse comme à la baisse. Pour y voir plus clair, l'institut conjoncturel de l'EPFZ (Kof) et Comparis diffusent chaque trimestre un indice des prix du logement et de la mobilité. Cet indice permet de visualiser le renchérissement de la vie dans le pays.

Si «les prix du logement et de la mobilité en Suisse sont restés stables» par rapport à il y a trois mois, on constate une nette augmentation de certains postes de dépense entre cette période et la même l'année passée. Ce sont notamment les assurances auto qui ont fortement augmenté, «aucun autre produit n’ayant connu un renchérissement aussi fort sur douze mois», note Comparis. Parallèlement, le prix des loyers continue également de grimper, alors que le coût de l'énergie de chauffage a baissé massivement:

«Parmi les produits dont le prix a le plus baissé ces trois dernières années, on trouve l’énergie de chauffage (gaz, mazout, bois de chauffage et chauffage à distance) avec une diminution de 19,4%. Le prix du mazout a particulièrement baissé (-30,7%), suivi du gaz (-16,4%) et du bois de chauffage (-10,5%). En revanche, le chauffage urbain a augmenté ces trois dernières années (+14,8 ).»
Comparis

Dans le même temps, l'électricité est également devenue meilleur marché, «les prix ayant chuté de 8,7% en une année.»

Mais cet indice de prix permet aussi de dézoomer et voir l'évolution des prix à une échelle plus large. On peut notamment visualiser une hausse des loyers de plus de 30% en 20 ans, d'un même ordre de grandeur pour les réparations des véhicules et même d'une augmentation de près de 70% pour l'électricité et 52% pour les énergies de chauffage. Le prix de la mobilité publique a aussi bondi de 25% sur cette période, tandis que les voitures d'occasion se vendent un quart moins cher aujourd'hui qu'en 2005. (hun)

L'actu en Suisse c'est par ici
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
7
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
de Gerhard Lob
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
de Benjamin Weinmann
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
de Anna Wanner
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
1
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
de Stephanie Schnydrig
Thèmes
40 trucs absurdes trouvés dans des brocantes
1 / 42
40 trucs absurdes trouvés dans des brocantes
partager sur Facebookpartager sur X
Un bébé koala a été aperçu pour la première fois au zoo de Zurich
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Des cygnes malades déclenchent l’alerte dans le Chablais
Après la découverte de trois cygnes morts à Yvorne, le canton de Vaud a confirmé la grippe aviaire et renforcé les mesures sanitaires locales.
Trois cygnes ont été retrouvés morts samedi dernier autour de l'étang de la Versvey à Yvorne (VD). Les analyses ont confirmé la présence du virus de la grippe aviaire hautement pathogène. Le vétérinaire cantonal a ordonné un renforcement local des mesures. Une région de contrôle d'un kilomètre a été instaurée autour du site concerné.
L’article