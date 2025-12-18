Voici à quel point les prix ont augmenté en Suisse en 20 ans

Les prix du logement et de la mobilité sont restés stables sur un an en Suisse, mais un regard sur les vingt dernières années illustre une réalité moins rose.

Plus de «Suisse»

Les prix évoluent en Suisse, à la hausse comme à la baisse. Pour y voir plus clair, l'institut conjoncturel de l'EPFZ (Kof) et Comparis diffusent chaque trimestre un indice des prix du logement et de la mobilité. Cet indice permet de visualiser le renchérissement de la vie dans le pays.

Si «les prix du logement et de la mobilité en Suisse sont restés stables» par rapport à il y a trois mois, on constate une nette augmentation de certains postes de dépense entre cette période et la même l'année passée. Ce sont notamment les assurances auto qui ont fortement augmenté, «aucun autre produit n’ayant connu un renchérissement aussi fort sur douze mois», note Comparis. Parallèlement, le prix des loyers continue également de grimper, alors que le coût de l'énergie de chauffage a baissé massivement:

«Parmi les produits dont le prix a le plus baissé ces trois dernières années, on trouve l’énergie de chauffage (gaz, mazout, bois de chauffage et chauffage à distance) avec une diminution de 19,4%. Le prix du mazout a particulièrement baissé (-30,7%), suivi du gaz (-16,4%) et du bois de chauffage (-10,5%). En revanche, le chauffage urbain a augmenté ces trois dernières années (+14,8 ).» Comparis

Dans le même temps, l'électricité est également devenue meilleur marché, «les prix ayant chuté de 8,7% en une année.»

Mais cet indice de prix permet aussi de dézoomer et voir l'évolution des prix à une échelle plus large. On peut notamment visualiser une hausse des loyers de plus de 30% en 20 ans, d'un même ordre de grandeur pour les réparations des véhicules et même d'une augmentation de près de 70% pour l'électricité et 52% pour les énergies de chauffage. Le prix de la mobilité publique a aussi bondi de 25% sur cette période, tandis que les voitures d'occasion se vendent un quart moins cher aujourd'hui qu'en 2005. (hun)