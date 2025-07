«Avec la politique de taux zéro de la BNS, les marges d’intérêt des banques sont sous pression, ce qui entraîne une baisse de la rentabilité. Les banques devraient maintenant essayer de compenser cela par un volume plus élevé.



La concurrence s’intensifie et les grands prestataires rivalisent désormais de plus en plus avec des conditions attractives pour séduire les preneuses et preneurs d’hypothèques.»

Dirk Renkert.