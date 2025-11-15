Dirigée par Hanneke Faber, l'entreprise suisse, qui se porte bien, a été victime d'une cyberattaque, a-t-elle annoncé vendredi. Keystone

Logitech a été victime d'une cyberattaque

Le géant suisse d'équipement informatique a subi un vol de données. Cela ne devrait avoir aucune conséquence sur ses affaires, assure-t-elle.

Des hackers se sont introduits dans les systèmes informatiques de Logitech. Des données ont été volées, a indiqué le groupe valdo-californien vendredi soir.

L'attaque n'a eu aucune influence sur les produits, la marche des affaires et la production de l'entreprise. Une fois le cas découvert, une société de cybersécurité externe a été chargée de l'enquête et de mettre fin à l'attaque.

L'enquête n'est pas encore terminée, mais Logitech estime que les hackers ont profité d'une faiblesse dans une plateforme d'un fournisseur tiers. Certaines données internes ont pu être copiées dans le système informatique. Le point faible a d'ores et déjà été refermé.

Les données concernées ne contenaient probablement que des informations limitées sur des collaborateurs et des consommateurs ainsi que des données de clients et fournisseurs, selon Logitech. L'entreprise estime qu'aucune donnée personnelle sensible n'était stockée dans le système touché. Des mesures ont été prises et les autorités concernées ont été averties.

Logitech précise que cette cyberattaque n'aura aucun effet négatif notable sur la situation financière ou les résultats commerciaux de l'entreprise. Celle-ci bénéficie d'une cyberassurance complète qui couvre les frais pour les réactions et les enquêtes dans de pareils cas. (ats/awp)