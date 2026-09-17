Rebond de la construction de logements en Suisse

La construction de logements repart à la hausse en Suisse, avec environ 95 000 unités attendues en 2026-2027. Mais ce redémarrage ne suffira pas à résorber la pénurie, en particulier dans les grandes agglomérations.

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Le secteur immobilier en Suisse devrait profiter cette année et la suivante d'un rebond de la construction de logements, mais les volumes mis sur le marché ne devraient pas suffire à résorber la forte demande, du moins dans les grandes agglomérations.

Après un plus bas à 39 000 logements construits ou rénovés en 2025, leur nombre devrait croître à 44 600 cette année et 50 400 la suivante, soulageant quelque peu un marché locatif sous pression en raison du peu d'offres disponibles, selon une étude du cabinet immobilier Wüest Partner publiée jeudi.

Il s'agirait du premier rebond observé depuis la décrue amorcée en 2018, où 53 800 logements avaient été mis sur le marché. Cette accélération ne devrait cependant pas se prolonger au-delà, les experts tablant sur une stabilisation de l'offre dès 2028.

Les experts du cabinet immobilier ont expliqué:

«De nombreux projets lancés depuis 2020 ont franchi les étapes de planification et d'autorisation et sont désormais sur le point d'être achevés»

Des assouplissements de la législation sur la construction en zone exposée au bruit et la prise en compte de la problématique au niveau politique ont également contribué à accélérer la construction de nouveaux logements. En 2024, l'octroi de permis de construire pour de nouveaux logements ont ainsi progressé de 25%.

Différences régionales importantes

Les différences régionales sont cependant importantes, avertissent les spécialistes de Wüest Partner. La majorité des logements sont en effet construits en périphérie des agglomérations et beaucoup moins au sein des grandes villes, où la demande demeure forte.

Au niveau des cantons, ce sont surtout ceux du Valais, de Fribourg, de Thurgovie, des Grisons et du Tessin qui vont enregistrer la plus importante activité de construction. Cette évolution s'explique par les surfaces disponibles en dehors des grands centres. A l'inverse, les cantons de Vaud, de Genève et de Zurich se situent au bas de l'échelle en matière d'activité de construction.

Alors que la croissance de la population devrait faiblir en 2026 et 2027, la part des ménages devrait, elle, progresser. Cette année, les auteurs de l'étude tablent sur 40 000 ménages supplémentaires et la suivante sur 45 000, soit moins que le nombre de logements mis sur le marché. Cela devrait faire accélérer le taux de vacance, actuellement à un niveau historiquement bas de 0,9% en moyenne nationale. (sda/awp/ats)