Loyers en Suisse: les choses devraient s'améliorer en 2040

Dans de nombreuses régions, les loyers ne connaissent qu'une seule direction: la hausse. Le logement devient de plus en plus cher. Un nouveau rapport constate une légère détente. Mais il faudra encore des années avant que la situation ne se normalise.

Michael Graber / ch media

Vous cherchez un logement à un prix abordable? Bonne chance. Keystone

En Suisse, le taux de logements vacants est tombé à près de 1%. En 2020, il était encore de 1,7%. Plus les logements se font rares, plus ils deviennent chers. Depuis le début du millénaire, l'indice des loyers a augmenté de 38% - dépassant ainsi «nettement» aussi bien l'inflation que la croissance des salaires, comme l'indique un nouveau rapport adopté mercredi par le Conseil fédéral.

En bref, le marché ne fonctionne plus, du moins du côté des locataires. L'immigration continue, la croissance générale de la population, mais aussi les nouveaux modes de vie et l'augmentation de la prospérité font que la demande reste élevée. Parallèlement, l'offre se refroidit, le nouveau rapport dit ceci:

«Les raisons du recul de l'activité de construction sont multiples et leur influence respective ne peut pas toujours être clairement établie»

«Chemin encore long»

Les perspectives ne rendent pas non plus le Conseil fédéral particulièrement optimiste:

«Les permis de construire délivrés ces dernières années ne suffiront probablement pas à couvrir la demande supplémentaire jusqu'en 2040».

D'ici là, les autorités s'attendent à ce que la barre des 10 millions d'habitants soit dépassée en Suisse. Il y a certes de légers signes d'une amélioration, mais «le chemin est encore long jusqu'à l'équilibre du marché du logement».

Ceux qui pensent que le Conseil fédéral cherche des solutions pour les locataires seront déçus. Il s'agit plutôt d'un état des lieux avec une prise de conscience accrue du problème. Mais le Conseil fédéral ne veut pas rester inactif. Lors de plusieurs tables rondes, le département de Guy Parmelin a déjà adopté un plan d'action l'année dernière en collaboration avec les cantons et d'autres acteurs.

Il s'agit d'augmenter l'offre de logements et de créer davantage de logements de qualité, à des prix abordables et adaptés aux besoins. En revanche, comme le constate le rapport, «il n'existe pas encore de solution» au problème de l'écart qui se creuse entre les loyers demandés et les loyers existants. Cet écart entre les loyers fait que les habitants ne changent pas de logement, même si celui-ci ne correspond plus à leurs besoins, car ils paieraient un loyer plus élevé dans un nouvel endroit - même si leur logement est plus petit.

Créer des incitations pour des logements à prix modérés

Parmi les idées vaguement esquissées figurent «des incitations à la construction de logements à prix modérés sous la forme d'un bonus d'utilisation du sol». Il ne faut de toute façon pas s'attendre à une amélioration rapide:

«Les changements en direction d'une offre de logements plus équilibrée prennent du temps»

En revanche, une bonne nouvelle devrait tomber lundi prochain pour de nombreux locataires. L'Office fédéral du logement publiera alors le taux d'intérêt de référence actuel. Selon les dernières estimations, celui-ci devrait baisser. Tous les loyers basés sur le taux actuel devraient alors baisser. Jusqu'à 2,9%.

Traduit et adapté par Chiara Lecca