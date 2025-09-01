assez ensoleillé16°
Taux hypothécaire suisse: on peut demander une baisse de loyer

La porte reste ouverte pour les locataires n&#039;ayant pas profit
Keystone

Pourquoi c'est le bon moment pour demander une baisse de loyer

Le taux hypothécaire de référence a été baissé d'un quart de point par la Confédération. La conséquence est simple: de nombreux locataires peuvent désormais demander une baisse de loyer.
01.09.2025, 09:0901.09.2025, 10:28
L'Office fédéral du logement (OFL) abaisse lundi à 1,25% le taux hypothécaire de référence applicable aux contrats de bail, à l'occasion de son examen trimestriel de la situation. La manoeuvre autorise nombre de locataires à réclamer des baisses de loyers.

Inchangé en juin, cet indicateur avait été ramené début mars de 1,75% à 1,50%.

Pour que varie à nouveau le taux d'intérêt de référence applicable aux contrats de bail – invariablement publié sur une base trimestrielle en quart de pour cent –, il fallait que le taux moyen pondéré des créances hypothécaires octroyées par les banques s'établisse en dessous de 1,38% ou en dessus de 1,63%. Celui-ci s'affiche désormais à 1,37%, contre encore 1,44% en juin.

La Suisse vote sur un «véritable changement de système» immobilier

Allègement de loyer pour un quart de point

Le taux d'intérêt de référence est établi depuis septembre 2008 en vue de l'adaptation des loyers dans toute la Suisse. Toute hausse d'un quart de point permet au bailleur d'exiger une hausse de loyer de 3,0%, pour autant que celui-ci soit basé sur le taux de référence précédent et non sur une valeur plus ancienne ou indexés sur le coût de la vie, par exemple.

De même, les locataires peuvent demander un allègement de loyer de 2,91% en cas de baisse d'un quart de point.

Toute modification à la hausse ou à la baisse ne peut entrer en vigueur qu'au terme d'une période de préavis, généralement fixée à trois mois complets. La publication du taux de référence survenant en début de mois, il convient d'ajouter à ce délai le reste dudit mois.

(ats/acu)

