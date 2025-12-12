Des touristes coréens se prenant en photo à Iseltwald, dans le canton de Berne. Keystone

Voici les pays qui visitent le plus la Suisse en été

Plus de six millions de ressortissants étrangers ont passé au moins une nuit dans un hôtel suisse au cours de l'été dernier. De nouveaux chiffres permettent de voir de quels pays ils venaient.

L'été 2025 a été un véritable triomphe pour l'hôtellerie suisse. Entre mai et octobre derniers, les établissements helvétiques ont enregistré plus de 25 millions de nuitées, un nombre jamais atteint auparavant. «Tous les mois de la saison estivale ont connu une hausse de la demande par rapport à l'année précédente et enregistrent des records historiques», se réjouit l'Office fédéral de la statistique (OFS), qui a publié ces chiffres en début de semaine.



Au total, environ 13 millions de personnes ont passé au moins une nuit dans un hôtel suisse au cours de l'été dernier. Elles provenaient de nombreux pays - plus de 60, si l'on croit les données de l'OFS. Un peu plus de la moitié des hôtes venaient de l'étranger.

Avec 1,2 million d'arrivées, les Américains représentent le groupe le plus important, suivis de près par les Allemands. On retrouve également un pays voisin à la troisième place, à savoir la France, mais l'Italie ne se classe que septième. Les hôtes britanniques, chinois, néerlandais et indiens ont également été très nombreux.

Américains en Valais, Français à Fribourg

La classement est quelque peu différent au niveau régional. En effet, les voyageurs états-uniens représentent le groupe le plus nourri dans seulement cinq cantons, à savoir Genève, le Valais, Berne, Zurich et Lucerne. Dans le reste de la Suisse romande, les Français sont majoritaires, suivis plus ou moins de près par les Américains - ces derniers arrivent deuxièmes en terres vaudoises, mais seulement cinquièmes à Fribourg, voire septièmes dans le Jura.

Les hôtes allemands constituent le groupe le plus important dans les autres cantons alémaniques, ainsi qu'au Tessin. Seule exception, Obwald semble beaucoup plaire aux voyageurs indiens, qui ont été un peu plus de 17 000 à le visiter.

En parcourant les chiffres dans le détail, on constate plusieurs particularités régionales. Genève concentre, par exemple, le plus grand nombre de voyageurs provenant des pays du Golfe (plus de 23 000 Saoudiens et environ 14 000 hôtes émiratis), tandis que le Valais est le seul canton romand où les Allemands étaient plus nombreux que les Français.

Les touristes asiatiques sont également nombreux. Les voyageurs chinois sont présents dans le top dix de presque tous les cantons; à Soleure, ils représentent même la deuxième nationalité étrangère la plus représentée. Berne a attiré près de 75 000 ressortissants coréens et quelque 43 000 personnes provenant de Taïwan, un chiffre égalé par aucune autre région.

Bien plus près de nos frontières, 102 habitants du Liechtenstein ont passé au moins une nuit dans un hôtel en Appenzell Rhodes-Extérieures. Au niveau national, les ressortissants de la principauté ont été plus de 12 000, tandis que, parmi les nationalités les plus rares, on compte le Bahreïn, l'Oman et la Biélorussie.