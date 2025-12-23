Le gratte-ciel viendrait illuminer le ciel nocturne de Zurich. Image: studioforma

Ce gratte-ciel suisse veut battre tous les records

L'immobilier suisse vise les sommets. Après le projet monumental en discussion à Zermatt, c'est Zurich qui rêve de hauteur avec la Elysium Tower. Ce bâtiment deviendrait le septième plus haut d'Europe.

Quand on pense aux gratte-ciels, on imagine Tokyo, New York ou Hongkong… pas Zurich. Pourtant, le cabinet Studio Forma prévoit d’ériger un immeuble en plein cœur de la ville suisse.

Avec ses 240 mètres, le futur gratte-ciel «Elysium» s’annonce comme un projet hors norme à Zurich, dépassant de 114 mètres la Prime Tower, qui culmine à 126 mètres.

La Prime Tower en comparaison à Elysium. Image: studioforma

L’immeuble serait situé juste à côté de la Prime Tower, de l’autre côté de Hardbrücke, surplombant le Frau Gerolds Garten. S’il se concrétise, il deviendra le plus haut bâtiment jamais construit en Suisse.

Le gratte-ciel doit comprendre 612 logements, dont un tiers à prix abordable. Il accueillera également un hôtel, des commerces, ainsi que des espaces verts et communs accessibles à tous.

Des images de synthèse et une vidéo animée permettent de visualiser l’intégration du bâtiment dans le paysage urbain de Zurich.

Le projet en vidéo 👇 Vidéo: extern / rest

L’objectif d'Elysium n’est pas de créer une tour de luxe, mais de proposer un modèle de densification urbaine pour répondre à la pénurie de logements dans la ville.

Le projet prévoit aussi une passerelle piétonne menant directement au douzième étage, reliant la gare au jardin intérieur.

Le gratte-ciel, avec sa passerelle piétonne et le Frau Gerolds Garten. Image: studioforma

Derrière ce projet, le cabinet Studio Forma, fondé en 2002 à Zurich. Ce cabinet est spécialisé dans les biens immobiliers de luxe, la conception de bâtiments et l’architecture intérieure.

La réalisation de la Elysium Tower est incertaine

Alex Leuzinger, architecte en chef, explique à 20 Minutes que la surface constructible à Zurich est limitée, et que la seule solution à long terme pour la ville est de construire en hauteur. Cela permettrait aussi de répondre à la hausse des loyers, aux logements vacants et au manque d’espace.

L’immeuble devrait notamment accueillir des logements. Image: studioforma

Mais le projet pourrait bien rester à l'état de concept: recours juridiques, oppositions politiques et protestations rendent sa réalisation peu probable. On retrouve une dynamique comparable à Zurich-Ouest, avec le projet du Hardturm-Areal, qui prévoit deux tours résidentielles et un stade de football.

Des hauteurs record

Aujourd’hui, le plus haut gratte-ciel de Suisse est représenté par les tours Roche à Bâle, culminant à 178 mètres. Les plus hauts immeubles résidentiels sont les Three Point Tower E à Dübendorf (ZH), avec 113 mètres. Le projet «Elysium» dépasserait largement ces hauteurs. (nib)

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich