Incendie

Incendie criminel dans une prison à La Chaux-de-Fonds

Laurence Rasti
L’Etablissement de détention La Promenade, à La Chaux-de-Fonds (image d'archives).Keystone

Incendie criminel dans cette prison romande

Le feu s'est déclaré mercredi dans l’établissement de détention La Promenade, à La Chaux-de-Fonds (NE). Les détenus ont dû être évacués.
09.10.2025, 12:2609.10.2025, 12:26

Un incendie d'origine criminelle s’est déclaré mercredi dans l’établissement de détention La Promenade de La Chaux-de-Fonds. Les détenus ont été déplacés dans un autre quartier carcéral. Six personnes, dont deux agents de détention ont été incommodés par la fumée, sans toutefois devoir être hospitalisées.

Le sinistre a été rapidement maîtrisé par les agents de détention, appuyés ensuite par les sapeurs-pompiers, ont indiqué jeudi la police neuchâteloise et le Ministère public. Dans un premier temps, les agents de détention ont procédé à l’évacuation des détenus vers les cours de promenade, opération rapidement appuyée par le dispositif policier.

Pourquoi les CFF ont «secrètement» supprimé leurs trains-prison

Un dispositif sanitaire préventif a également été mis en place avec trois ambulances. La police a engagé 17 gendarmes afin d’assurer la sécurité à l’intérieur et aux abords de l’établissement. Aucune évasion ni tentative d’évasion n’a été constatée.

Une enquête pénale a été ouverte par la procureure de service afin de déterminer les causes et les circonstances de cet incendie, dont l’origine apparaît manifestement criminelle. Plusieurs individus ont d’ores et déjà été entendus par la police, a souligné le Ministère public. (jzs/ats)

Cette Russo-Américaine risque 20 ans de prison pour un don de 50 francs
Video: watson
