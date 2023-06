L'incendie d'un ballon fait sept blessés à Zoug

Les pompiers de Hünenberg, immédiatement alertés, ont pu éteindre rapidement le feu et sécuriser les lieux. Les blessés ont été transportés à l'hôpital par les services de secours et des particuliers.

Les blessés sont quatre femmes et trois hommes âgés de 28 à 62 ans, précise un communiqué. Trois d'entre eux, deux femmes et un homme, ont été grièvement blessés , les quatre autres légèrement.

Pourquoi je manifeste (discrètement) à la grève féministe

En ce 14 juin 2023, journée de la grève féministe, des milliers de personnes sont attendues dans les rues de notre pays. Cette année, je me glisserai dans le cortège, parce que je suis militante? Je ne sais pas. Consciente et solidaire, sûrement.

«Je trouve que cette manifestation est fourre-tout et trop extrémiste, je ne me reconnais pas dans les propos et les termes utilisés» entendus dans notre rédaction, cet avis est partagé par de nombreuses femmes en Suisse dont celles des partis bourgeois. «Cette grève qui divise autant qu'elle réunit» titrent nos confrères du Temps, en citant les femmes PLR et du Centre qui n'apprécient guère les slogans utilisés.



Mais la grève féministe est-elle un fourre-tout sans queue ni tête ou un outil d'expression comme un autre? Quelles sont les véritables revendications? Avant de participer à la manifestation en tant que militante (très) discrète, on fait le point.