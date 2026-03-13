beau temps13°
Incendie

Ce pompier serait l'auteur de 14 incendies criminels en Suisse

Ein Brunnen, mit einem Auto und einer Puppe als Feuerwehrmann. Ein Kunstprojekt von Olivier Suter und Fran
Selon plusieurs médias alémaniques, l'homme était aussi pompier.Keystone

Ce pompier serait l'auteur de 14 incendies criminels en Suisse

Arrêté en janvier dernier, un homme de 24 ans a admis être à l'origine de plusieurs incendies dans le canton de Soleure depuis 2024.
13.03.2026, 11:4013.03.2026, 11:40

Un Suisse de 24 ans a reconnu être l'auteur de 14 incendies criminels dans le canton de Soleure depuis 2024. Le prévenu, arrêté en janvier dernier, se trouve depuis en détention provisoire.

Depuis juin 2025, des départs de feu suspects s'étaient multipliés dans la région de Langendorf, Soleure et Bellach, et tout portait à croire qu'il s'agissait d'actes criminels, indique vendredi le ministère public soleurois. Des enquêtes intensives ont mené à l'arrestation du suspect à mi-janvier.

Voici pourquoi les marteaux d’urgence n’ont pas été utilisés

La liste des incendies qui lui sont imputés s'étend de février 2024 à janvier 2026: personne n'a toutefois été blessé. L'individu s'en est pris à des bâtiments industriels, dont certains étaient en cours de démolition, à des hangars ainsi qu'à plusieurs véhicules.

Trois voitures en quelques heures

L'enquête montre que les premiers méfaits remontent à début 2024 déjà, lorsque le feu s'était déclaré dans des bâtiments voués à la démolition à Soleure. Mi-décembre 2025, l'homme a bouté le feu à pas moins de trois voitures, à Langendorf et Soleure, en l'espace de quelques heures, selon le communiqué.

Le dernier acte, qui a mené à son arrestation, s'est produit le 15 janvier dernier. L'auteur présumé – qui selon plusieurs médias alémaniques était aussi pompier – a alors pris pour cible un hangar en bois à Bellach.

«Cela montre que l'homme du bus représentait un danger»

Il reste depuis en détention et fait l'objet d'une procédure pénale pour incendie criminel réitéré et dommages à la propriété multiples. La présomption d'innocence s'applique. (jzs/ats)

