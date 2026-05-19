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Incendie: un immeuble d'habitation s'effondre à Saint-Gall

Un immeuble d'habitation s'effondre à Saint-Gall: des disparus

Un violent incendie a ravagé un immeuble locatif dans la nuit de lundi à mardi à Saint-Gall. Neuf personnes ont été blessées, dont deux grièvement. Deux individus sont portés disparus.
19.05.2026, 09:2119.05.2026, 09:21

Un violent incendie s’est déclaré tôt mardi matin dans un immeuble locatif à Saint-Gall. Neuf personnes ont été blessées, dont deux grièvement. Deux autres habitants sont actuellement portés disparus. Le feu a éclaté peu après 3h30 dans un immeuble situé Heiligkreuzstrasse. Lorsque les secours sont arrivés sur place, le bâtiment était déjà entièrement en flammes, indique la police cantonale saint-galloise.

Au total, 19 habitants ont pu être localisés. Sept personnes ont subi des blessures légères et deux autres ont été grièvement touchées. Tous les blessés ont été transportés à l’hôpital. Aucun enfant ne figure parmi les victimes, a précisé Simon Anderhalden, porte-parole de la police cantonale de Saint-Gall.

Les recherches continuent

Le sort de deux personnes reste toutefois inconnu. Selon la police, des vérifications ont montré qu’elles étaient officiellement domiciliées dans l’immeuble. Simon Anderhalden, mardi matin:

«Nous ne pouvons actuellement pas exclure que ces personnes se trouvent encore dans le bâtiment»

Les recherches sont compliquées par l’effondrement partiel du bâtiment pendant les opérations d’extinction. «Il y a énormément de décombres à l’intérieur. Nous ne pouvons pas simplement entrer et rechercher les personnes disparues», a expliqué le porte-parole.

Un violent incendie a ravagé un immeuble locatif dans la nuit de lundi à mardi à Saint-Gall. Neuf personnes ont été blessées, dont deux grièvement, a indiqué mardi la police cantonale saint-galloise.
Le bâtiment s’est en grande partie effondré pendant les opérations d’extinction.Image: Suisse

L’intervention était toujours en cours mardi matin et provoquait d’importantes perturbations du trafic dans le quartier. Les dégâts matériels se chiffrent à plusieurs centaines de milliers de francs.

Environ 80 pompiers, plusieurs patrouilles de la police municipale et cantonale ainsi que cinq ambulances ont été mobilisés. Les causes de l’incendie font désormais l’objet d’une enquête menée par le centre de forensique de la police cantonale, sur mandat du Ministère public. (jah/sae/ch-media)

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