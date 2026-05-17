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Les caves ouvertes vaudoises de retour ce week-end dans tout le canton

Un employe du vigneron Fabien Vallelian recolte du raison Bio dans les vignes du Lavaux lors des vendanges le vendredi 3 octobre 2025 a Epesses. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
De Lavaux au Chablais, en passant par La Côte, Bonvillars et le Vully ou encore les Côtes de l'Orbe, les six régions viticoles participent à l'événement.Keystone

Les caves ouvertes vaudoises de retour ce week-end dans tout le canton

Le vignoble vaudois s’anime ce week-end avec le retour des caves ouvertes, organisées samedi 23 et dimanche 24 mai à l’occasion de la Pentecôte.
17.05.2026, 11:3317.05.2026, 11:33

Les caves ouvertes vaudoises reviennent le samedi 23 et le dimanche 24 mai, durant le week-end de Pentecôte. A cette occasion, quelque 260 caves ouvrent leurs portes aux quatre coins du canton.

Où?

De Lavaux au Chablais, en passant par La Côte, Bonvillars et le Vully ou encore les Côtes de l'Orbe, les six régions viticoles participent à l'événement. Une liste et une carte des lieux participants sont disponibles en ligne.

Quoi?

L'objectif principal est de rencontrer les vigneronnes et vignerons, découvrir leur travail et bien sûr déguster leurs vins: Vaud est le royaume du chasselas, mais en tout 79 cépages sont à goûter. Chaque étape est aussi l'occasion d'explorer un terroir, comme les vignobles en terrasses de Lavaux, les vues sur le Léman ou le lac de Neuchâtel et la visite de bon nombre de villages.

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Comment?

Les billets sont disponibles en ligne. Il suffit de les échanger le jour J sur place contre un bracelet et un verre de dégustation. Prix: 40 francs pour le week-end, transports publics compris dans tout le canton (si achat en ligne). Chaque billet offre une réduction de 20 francs sur l'achat de six bouteilles en caves.

Histoire

les caves ouvertes vaudoises existent depuis 2010, année où elles avaient attiré quelque 30 000 personnes dans plus de 300 caves. L'an dernier, l'Office des vins vaudois (OVV) a annoncé quelque 80 000 visites de caves, malgré une météo incertaine. (tib/ats)

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