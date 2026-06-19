Une forêt en feu dans le Haut-Valais en 2023. (Image d'illustration) Image: KEYSTONE

Genève relève son degré de menace d'incendie en forêt

En raison des fortes chaleurs, la menace d'incendie est importante dans le canton. Les citoyens sont priés d'augmenter la surveillance des feux en plein air pour éviter tout départ d'incendie.

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La menace d'incendie en forêt dans le canton de Genève augmente avec les chaleurs importantes. Elle est désormais relevée au degré de 3 sur 5, a affirmé vendredi le Département du territoire (DT).

Les autorités appellent à la prudence. Leur évaluation s'appuie sur des indications comme les températures, l'humidité, la vitesse du vent et les récentes précipitations.

Règles strictement suivies

Les citoyens sont priés d'augmenter la surveillance des feux en plein air pour éviter tout départ d'incendie. Mais ceux-ci ne doivent pour le moment pas être restreints.

Les règles habituelles doivent être strictement suivies. Les feux sont interdits dans les sites forestiers et protégés, de même qu'à 10 mètres des lisières.

Les barbecues avec un feu au sol ne sont pas autorisés. En cas de vent important, il faut renoncer sans exception. Toute flamme démesurée doit être éteinte immédiatement et toutes les braises froides doivent également être éliminées au moment de quitter les différents sites. (ag/ats)