Les autorités craignent qu’une nouvelle publication de documents ne provoque un «nouvel emballement médiatique» (image d'illustration). Image: Keystone/shutterstock

Crans-Montana: pourquoi le Valais veut garder ces documents secrets



Le Valais refuse toujours de publier certains documents liés à l’incendie mortel de Crans-Montana. Le canton estime que leur diffusion pourrait influencer le travail du Ministère public et relancer la pression médiatique autour de l’affaire.

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Le canton du Valais bloque l’accès à plusieurs dossiers concernant l’incendie meurtrier de Crans-Montana au nom de la protection de l’enquête.

Les autorités craignent qu’une nouvelle publication de documents ne provoque un «nouvel emballement médiatique» susceptible d’influencer le travail du Ministère public, écrit la SonntagsZeitung.

Pour justifier ce refus, le canton invoque une exception prévue par la loi sur la transparence, qui permet de limiter l’accès à certains documents si le processus décisionnel des autorités risque d’être perturbé.

Selon nos confrères alémaniques, le Valais a transmis 269 articles de presse au préposé à la protection des données afin d’illustrer l’ampleur de la couverture médiatique, les critiques venues d’Italie ainsi que la pression visant la procureure générale Béatrice Pilloud.

Un précédent «dangereux»?

Cette position est vivement critiquée par plusieurs représentants des victimes. L’avocat Sébastien Fanti, ancien préposé cantonal à la transparence, juge le précédent «dangereux»: selon lui, plus une affaire suscite d’intérêt public et de critiques, plus les autorités pourraient être tentées de restreindre l’accès aux informations.

En parallèle, plusieurs avocats réclament une perquisition au sein du service cantonal du feu. Ils accusent ce dernier de ne pas transmettre certains dossiers malgré des demandes explicites du Ministère public. Des plaintes pénales ont déjà été déposées contre plusieurs responsables du service.

Une médiation est prévue le 1er juin. En cas d’échec, le conflit pourrait se poursuivre devant les tribunaux et devenir une affaire de référence sur les limites du principe de transparence. (dag)