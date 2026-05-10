en partie ensoleillé19°
DE | FR
burger
Suisse
Incendie

Crans-Montana: Le Valais veut garder ces documents secrets

Crans-Montana: pourquoi la justice ne veut pas publier ces documents
Les autorités craignent qu’une nouvelle publication de documents ne provoque un «nouvel emballement médiatique» (image d'illustration).Image: Keystone/shutterstock

Crans-Montana: pourquoi le Valais veut garder ces documents secrets

Le Valais refuse toujours de publier certains documents liés à l’incendie mortel de Crans-Montana. Le canton estime que leur diffusion pourrait influencer le travail du Ministère public et relancer la pression médiatique autour de l’affaire.
10.05.2026, 11:2610.05.2026, 11:26

Le canton du Valais bloque l’accès à plusieurs dossiers concernant l’incendie meurtrier de Crans-Montana au nom de la protection de l’enquête.

Les autorités craignent qu’une nouvelle publication de documents ne provoque un «nouvel emballement médiatique» susceptible d’influencer le travail du Ministère public, écrit la SonntagsZeitung.

Crans-Montana: le Ministère public remet en question le statut de «proche»

Pour justifier ce refus, le canton invoque une exception prévue par la loi sur la transparence, qui permet de limiter l’accès à certains documents si le processus décisionnel des autorités risque d’être perturbé.

Selon nos confrères alémaniques, le Valais a transmis 269 articles de presse au préposé à la protection des données afin d’illustrer l’ampleur de la couverture médiatique, les critiques venues d’Italie ainsi que la pression visant la procureure générale Béatrice Pilloud.

Crans-Montana: de nouveaux prévenus vont être entendus

Un précédent «dangereux»?

Cette position est vivement critiquée par plusieurs représentants des victimes. L’avocat Sébastien Fanti, ancien préposé cantonal à la transparence, juge le précédent «dangereux»: selon lui, plus une affaire suscite d’intérêt public et de critiques, plus les autorités pourraient être tentées de restreindre l’accès aux informations.

En parallèle, plusieurs avocats réclament une perquisition au sein du service cantonal du feu. Ils accusent ce dernier de ne pas transmettre certains dossiers malgré des demandes explicites du Ministère public. Des plaintes pénales ont déjà été déposées contre plusieurs responsables du service.

Une médiation est prévue le 1er juin. En cas d’échec, le conflit pourrait se poursuivre devant les tribunaux et devenir une affaire de référence sur les limites du principe de transparence. (dag)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un défilé de mode inédit aura lieu bientôt en Suisse romande
Un défilé de mode inédit aura lieu bientôt en Suisse romande
de Marine Brunner
La Poste décroche un gros contrat et ça agace
2
La Poste décroche un gros contrat et ça agace
de Maurizio Minetti
Une fuite révèle la mission d'un ex-élu romand pour Israël
5
Une fuite révèle la mission d'un ex-élu romand pour Israël
de Henry Habegger
«Une génération de sourds»: ces Romands craignent le F-35
«Une génération de sourds»: ces Romands craignent le F-35
L'un des plus célèbres bateaux du Léman est condamné
2
L'un des plus célèbres bateaux du Léman est condamné
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
5
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
Thèmes
Ce chef romand transforme des espaces en restaurant éphémère
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
«Je n’ai pas eu le temps pour réfléchir»: le boss de Nestlé raconte
Philipp Navratil raconte son arrivée à la direction du plus grand groupe suisse, sa première crise et les conseils qu’il adresse aux jeunes professionnels.
Nous rencontrons Philipp Navratil, grand patron de Nestlé alors qu'il intervient comme orateur au Symposium de Saint-Gall, un congrès organisé par des étudiants. Lui-même a participé à l'organisation de cet événement lorsqu'il était étudiant. Le voici désormais invité d'honneur.
L’article