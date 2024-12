La mythique cabane flottante du lac de Constance en flammes

«C'était pathétique et infantilisant»: des Romands racontent l'ORP

Clémentine Merminod est une femme transgenre vaudoise. Elle est secrétaire des femmes romandes de l'UDC. Elle réagit au sondage de la Ville de Lausanne portant sur l'inclusion des minorités de genre et de sexe dans le sport. Elle donne par ailleurs son avis sur la proposition d'inscrire un troisième sexe dans l'état civil.

Clémentine Merminod est née homme et comme homme a eu six enfants. En 2022, alors en transition de genre, la Vaudoise aujourd'hui âgée de 51 ans a été nommée secrétaire des femmes romandes de l'UDC. Membre d'un club de natation, elle donne son avis sur le sondage de la Ville de Lausanne portant sur l'inclusion des minorités de genre et de sexe dans les pratiques sportives. Elle se prononce par ailleurs sur la revendication en faveur de l'inscription d'un troisième genre, ou sexe, dans l'état civil.