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Important incendie à Saxon: alerte et consignes à la population

Important incendie en cours - Fort dégagement de fumée à Saxon en Valais le 20 avril.
Une alerte sérieuse lancée après un incendie à Saxon.Image: AlerteSwiss

Important incendie à Saxon en Valais: alerte et consignes à la population

Un important incendie s’est déclaré à Saxon, provoquant une alerte officielle. Les autorités demandent aux habitants de rester à l’intérieur et de se protéger des fumées.
20.04.2026, 16:0720.04.2026, 16:49

Un important incendie est en cours à Saxon, avec un fort dégagement de fumée, selon une alerte publiée par Alertswiss. Nos confrères de Rhône FM indiquent qu'un dépôt, à proximité de l'autoroute, est en feu.

Une information confirmée par Keystone-ATS. «Il s'agit d'un dépôt qui brûle dans le secteur ouest du village, du côté de Martigny», a déclaré le porte-parole de la police cantonale valaisanne Stève Léger à nos confrères.

Fermer portes, fenêtres et arrêter la ventilation

Comme le vent souffle en direction du Valais central, tout le village est concerné, a-t-il ajouté.

Un dispositif d'envergure, comprenant les pompiers, ainsi que les polices municipale et cantonale a été mis sur pied.

Les causes du sinistre ainsi que la nature précise du dépôt restent à préciser.

Face à la situation, les autorités appellent la population à adopter un comportement strict. Il est recommandé de fermer portes et fenêtres, d’arrêter les systèmes de ventilation et de climatisation, afin d’éviter toute inhalation de fumées potentiellement nocives.

(jah/ats)

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