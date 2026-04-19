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Corsier-sur-Vevey: Une ferme ravagée par les flammes

Incendie image prétexte
L'incendie s'est produit vers 18h20 et n'a pas fait de blessés (image d'illustration).Image: Shutterstock

Une ferme ravagée par les flammes près de Vevey

À Corsier-sur-Vevey (VD), une ferme rénovée a été entièrement détruite par un incendie survenu vendredi; les habitants ont été évacués sans faire de blessés, et les causes restent inconnues, selon la police cantonale.
19.04.2026, 12:2719.04.2026, 12:27

Un incendie s'est déclaré vendredi dans une ferme rénovée à Corsier-sur-Vevey dans le canton de Vaud. Le bâtiment a été entièrement détruit et les habitants ont été évacués, indique dimanche la police cantonale vaudoise. Personne n'a été blessé. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues.

Deux personnes ont été légèrement incommodées par les fumées, notent les autorités dans un communiqué. L’une a pu être examinée sur place par le personnel sanitaire et la seconde a été transportée en ambulance à l’Hôpital Riviera-Chablais, à Rennaz. Elle a pu quitter l’établissement le soir même.

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L'incendie s'est produit vers 18h20. La route cantonale a été fermée entre le Giratoire de la Chaux et Châtel-St-Denis. La circulation a été rétablie durant la soirée du samedi.

Les causes du sinistre ne sont pour l’instant pas connues. Les investigations ont été confiées à la gendarmerie. (sda/ats)

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