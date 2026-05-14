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Le référendum de l’UDC sur la loi vaudoise sur l’énergie échoue

Le deuxième débat, courant novembre, s&#039;annonce tout aussi âpre et disputé que le premier au Grand Conseil vaudois sur la grande réforme de la loi cantonale sur l&#039;énergie (photo symbolique).
Image d'illustration.Keystone

Le référendum de l’UDC sur la loi vaudoise sur l’énergie échoue

Il n’y aura finalement pas de vote populaire sur la nouvelle loi cantonale vaudoise sur l’énergie, le référendum n’ayant pas atteint le nombre de signatures requis.
14.05.2026, 09:4614.05.2026, 09:46

Le référendum de l'UDC vaudoise contre la loi cantonale sur l'énergie n'a pas abouti. Le parti, qui était le seul à porter ce référendum, a récolté 11 362 signatures en 60 jours, alors qu'il en fallait 12 000 pour soumettre cet objet au peuple.

«Les menaces claires sur le pouvoir d'achat des Vaudois n'ont pas suffi pour permettre l'aboutissement du référendum», a annoncé mercredi soir l'UDC vaudoise dans un communiqué.

Face à cette réforme «coûteuse et bureaucratique», le parti estimait que la population devait pouvoir se prononcer. Alors que la récolte de signatures a échoué de peu, l'UDC dit aussi regretter «le désistement de dernière minute des milieux économiques qui se sont tristement contentés d'une mauvaise loi.»

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Cette révision de la loi a été validée en février dernier par le Grand Conseil, au terme d'un débat marathon (9 séances). Seule l'UDC et quelques voix isolées au PLR s'étaient opposées lors du vote final.

Cette réforme renforce le cadre légal pour accélérer la transition énergétique. Avec comme but: tendre vers la neutralité carbone en 2050, objectif du Plan climat vaudois, ainsi que vers plus de souveraineté énergétique pour le canton.

La nouvelle loi vise par exemple à développer le recours aux énergies renouvelables locales. Elle acte aussi la fin du chauffage fossile (mazout, gaz, charbon). Elle oblige également à assainir énergétiquement les bâtiments de plus de 750 m2 (grands propriétaires). (tib/ats)

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