Le groupe de heavy metal s'est produit pour la dernière fois en Suisse en 2019 (ici en 2025, à Auckland). gettyi mages

Metallica débarque à Zurich

Metallica joue mercredi soir à guichets fermés au Letzigrund de Zurich pour son unique date suisse de la tournée mondiale.

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Le groupe américain joue ce mercredi soir à guichets fermés au Letzigrund de Zurich, unique date suisse de la tournée mondiale. Il relance aussi sa campagne de dons du sang, avec la Croix-Rouge. Le concert débute ce mercredi à 20h dans un stade du Letzigrund annoncé complet, avec une ouverture des portes à 15h30 et d’importantes perturbations de circulation attendues autour de l’enceinte zurichoise. Les organisateurs prévoient l’arrivée de milliers de fans venus de toute la Suisse et des pays voisins pour retrouver le groupe de James Hetfield et Lars Ulrich.

Le stade du Letzigrund peut accueillir environ 50 000 personnes. En fin de matinée mercredi, il restait encore 26 billets sur la plateforme de revente Helloticket. Les icônes du métal peuvent ainsi rivaliser avec la superstar Taylor Swift, qui a également rempli le Letzigrund en 2024.

Des artistes du même calibre incluent notamment Pink Floyd et Michael Jackson, qui ont attiré des audiences similaires en 1988 au parc St-Jacques de Bâle. Des chiffres encore plus importants dans l’histoire des concerts en Suisse ont été réalisés par Madonna (en 2008) et les Rolling Stones (en 2006), qui ont attiré environ 72 000 et 65 000 fans sur l’aérodrome militaire de Dübendorf.

Un retour très attendu

Sept ans après leur dernier concert au Letzigrund, les «Four Horsemen» reviennent donc sur les lieux avec une machinerie démesurée. Le «M72 World Tour» n’est pas seulement un concert, mais une gigantesque structure construite autour d’une scène circulaire à 360 degrés, avec tours d’écrans géantes, passerelles mobiles et pyrotechnie monumentale.

Cette tournée mondiale a débuté le 27 avril 2023 à Amsterdam après la sortie de l’album «72 Seasons». Elle doit s’achever le 5 juillet 2026 à Londres après près de trois années de concerts à travers l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie et l’Océanie.

La Suisse reste une étape régulière pour les géants américains du metal. Leur dernière venue helvétique remonte au 10 mai 2019 au Letzigrund de Zurich dans le cadre du «World Wired Tour»; ils ont également joué à Palexpo, à Genève, devant près de 22 000 personnes en avril 2018. Un concert prévu à Frauenfeld en 2022 a finalement été annulé.

En marge du concert, Metallica s’est aussi associé au Service suisse de transfusion sanguine de la Croix-Rouge pour une opération de dons du sang. Le centre de transfusion de Zurich a indiqué sur les ondes de la SRF:

«Beaucoup ont appelé pour demander s’il restait des T-shirts et sont venus pour donner leur sang»

Les donneurs reçoivent un T-shirt collector conçu spécialement par le groupe pour cette campagne menée dans plusieurs villes de la tournée.

Le groupe américain sera accompagné en première partie mercredi soir par le groupe français Gojira, vu à la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques de Paris, et les Américains Knocked Loose. (ats/tam)