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Incendie

Des victimes du Constellation ont fait des «erreurs fatales»

Des vidéos montrent des «erreurs fatales» durant l’incendie de Crans-Montana

Selon la cellule enquête de Tamedia, des clients du drame de Crans-Montana «ont perdu du temps alors que le brasier démarrait», pour aller récupérer leurs affaires.
17.03.2026, 18:5517.03.2026, 19:47

En se basant sur les images enregistrées par les caméras de surveillance durant l’incendie de Crans-Montana, la cellule enquête de Tamedia est en mesure d’affirmer, notamment dans 24 Heures, que de nombreux clients du bar Constellation qui se trouvaient au sous-sol durant le drame sont allés chercher leurs effets personnels avant de tenter d’échapper au brasier. Une «erreur fatale».

«Au lieu de fuir immédiatement le départ de feu, certains des clients qui se trouvaient au sous-sol sont allés chercher leurs vestes dans le «bar clandestin». Ce local intimiste se trouve à l’opposé de l’escalier menant vers la sortie»
La cellule enquête de Tamedia

«Des clients courent dans le corridor, en direction du Bar Clandestin dans lequel se trouve un grand nombre de vestes», selon un rapport de police daté du 2 mars.

Crans-Montana perd une bataille judiciaire dans le drame du Constellation

Entre 1h27 et 1h28, certains «récupèrent leur veste, visiblement dans la précipitation, avant de ressortir dans le corridor. Des clients courent dans les deux sens et se bousculent légèrement», toujours selon ce rapport de la police valaisanne.

Pour les journaux de Tamedia, il s’agirait d’un «vestiaire improvisé au fond du Constellation».

Ce n’est pas tout.

Une sortie de secours n’a pas été utilisée

Le couloir dans lequel les clients ont été aperçus en train d’essayer de récupérer leurs affaires possédait une sortie de secours, dont la porte était maintenue ouverte par un tabouret de bar, peut-on notamment découvrir sur les images publiées par Tamedia. Cette sortie donne accès à la cage d’escalier de l’immeuble d’à côté, mais, pour l’heure, personne ne semble l’avoir empruntée cette nuit-là. Pour la cellule enquête, mais également selon une rescapée de l’incendie, la chaise haute tenant la porte ouverte «obstruait» peut-être l’issue.

Enfin, on apprend que le «personnel du bar a réagi, mais sans guider les clients vers la sortie de secours».

(fv)

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