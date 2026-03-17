Crans-Montana perd une bataille judiciaire dans le drame du Constellation

La justice valaisanne rejette le recours de Crans-Montana, qui voulait se constituer partie civile dans l’affaire du drame du Constellation.

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Le Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours de la commune de Crans-Montana, qui souhaitait se porter partie civile dans l'affaire du drame survenu la nuit de Nouvel an. Le Ministère public avait déjà refusé ce statut à la commune le 27 janvier.

La Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a pris cette décision par un arrêt daté de lundi, indique-t-elle mardi dans un communiqué. La commune avait déposé son recours le 5 février, est-il rappelé.

Entre-temps, le président de Crans-Montana Nicolas Féraud a été inculpé le 5 mars dans l'affaire du drame du bar «Le Constellation» qui avait fait 41 morts et 115 blessés. (jah/ats)