Daniel Brélaz, en 2020, à Berne. Image: KEYSTONE

Daniel Brélaz conduit depuis le siège passager et emboutit 3 voitures

Vendredi, à la veille du mariage de son fils, l’ex-élu Vert lausannois a quitté sa place de parc dans une manœuvre risquée — et ratée.

Vendredi dernier, un drôle d'accident s’est produit sur l’avenue de Béthusy, à Lausanne. Vers midi, une voiture conduite par le célèbre politicien Vert à la retraite, Daniel Brélaz, est entrée en collision avec trois véhicules stationnés. Aucun blessé n’est à déplorer, mais deux voitures ont été évacuées par dépanneuse, relate 24 Heures. Que s'est-il passé?

Daniel Brélaz explique à nos confrères avoir été bloqué par une voiture garée trop près de la sienne, l’empêchant d’accéder au siège conducteur. Après avoir attendu «bien trois quarts d’heure», le politicien Vert renonce à appeler la police et décide de reculer… depuis le siège passager.

«J’ai improvisé une manœuvre un peu risquée. Cela a raté» Daniel Brélaz à 24 Heures

Il affirme n’avoir pas dépassé 5 km/h, mais heurte un véhicule garé derrière lui, le poussant hors de son emplacement et provoquant des dégâts sur d'autres voitures. «J’étais pressé, j’avais un rendez-vous avec mon fils qui se mariait le lendemain», confie notre homme.

La police municipale a ouvert une enquête. Aucun contrôle d’alcoolémie n’a été effectué sur place. «Je ne bois plus», a indiqué l'élu âgé de 75 ans qui assure être en pleine capacité de conduire, précisant avoir passé «tous les tests» récemment. (jah)