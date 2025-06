Il n'aurait jamais dû perdre 42 émeraudes dans les rues de Genève

Un Colombien perd un sac à dos à Genève. Retrouvé par la police, il finit par devoir payer une belle amende.

C’est une histoire aussi suisse que surréaliste. Le 30 mai dernier, la police genevoise retrouve un sac à dos dans les rues du quartier des Pâquis. A l’intérieur: 42 émeraudes taillées, en provenance directe de Colombie. Le genre de découverte qui attire vite l’attention des autorités douanières.

Le propriétaire du sac? Un Colombien de 41 ans, domicilié en Italie, qui s’était justement rendu au poste de police pour déclarer la perte de son sac quelques jours plus tôt. Arrivé en Suisse l’avant-veille, il n’avait toutefois pas signalé l’importation de ces pierres précieuses à la douane à son entrée sur le territoire.

Des certificats accompagnaient les pierres précieuses. Image: douanes suisses

Et c’est bien là que ça coince. Le sac contient des biens de valeur — plusieurs milliers de dollars selon le ressortissant — mais aucune trace de passage en règle à la douane. L’homme possède des certificats pour les pierres, mais pas de preuve d’achat officielle. Résultat: l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est alerté. Les inspecteurs de l’Antifraude douanière interviennent, un expert en joaillerie est mandaté pour estimer la valeur, et la facture tombe.

Le verdict? Le Colombien doit régler la TVA à l’importation ainsi qu’une amende pour infraction à la loi sur la TVA. Montant total: plusieurs centaines de francs suisses. Moralité: perdre son sac à dos, c’est embêtant. Le retrouver avec son contenu intact, c’est une chance. Mais oublier de déclarer 42 émeraudes à la douane suisse… ça peut coûter cher. (jah)