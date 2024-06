De plus en plus de voitures circulent sur les routes. A Zurich, les plaques d'immatriculation approchent du million. Comment faire ensuite? Image: keystone

Ce canton approche de la plaque 999 999: que faire ensuite?

D'ici cinq ans, le canton de Zurich devrait avoir épuisé les combinaisons à six chiffres pour les plaques d'immatriculation de ses véhicules. Que va-t-il se passer une fois cette barrière franchie? Et qu'en est-il ailleurs en Suisse?

Reto Fehr Suivez-moi

Plus de «Suisse»

La Suisse compte toujours plus d'habitants et nombre d'entre eux conduisent une voiture. En tombant récemment à Zurich sur une plaque d'immatriculation avec un numéro très élevé, dans les 970 000, je me suis alors demandé quand est-ce que le canton helvétique le plus peuplé va franchir la barre du million? Et que se passera-t-il à ce moment-là?

Il faut tout d'abord savoir que la question du millionième numéro de plaques ne concerne de loin pas tous les cantons. Mais à Zurich comme dans d'autres zones très peuplées, cela deviendra bientôt une réalité.

Quand franchira-t-on le seuil fatidique à Zurich?

«Sur la base de l'évolution actuelle du parc automobile dans le canton, nous estimons qu'il faudra plus d'un million de plaques d'ici cinq ans environ», écrit Severin Toberer, responsable de la communication et du développement au service automobile zurichois. Donc plus ou moins en 2029. Pour l'heure, c'est la série 978 000 qui roule sur les routes (ZH 978 XXX).

Il n'existe toutefois pas de données plus précises. En effet, il n'y a pas de recensement mensuel des nouvelles plaques ni d'historiques sur les «jalons», par exemple la date de délivrance du numéro ZH 900 000.

Et ailleurs en Suisse?

On dispose de données plus précises sur la quantité de véhicules par canton. Mais attention, les choses ne sont pas si simples à cause des plaques interchangeables en circulation. On ne peut donc pas résumer la situation à une plaque, un véhicule. Par conséquent, il y a davantage de véhicules que de plaques en circulation.

Où se trouvent les plus grands numéros de plaque?

Chaque canton peut décider lui-même de l'ordre dans lequel il attribue les plaques d'immatriculation. Certains ont donc réservé quelques numéros pour certains véhicules (par exemple les voitures de location). D'autres délivrent la plaque la plus élevée (XY 999 999). Actuellement, elle circule dans cinq cantons alémaniques: Berne, Grisons, Lucerne, Obwald, Zoug.

A quoi ressemble la millionième plaque?

Mais revenons à la plaque à plus que six chiffres, qui pourrait être nécessaire en 2029 à Zurich et ailleurs. C'est l'Office fédéral des routes (OFROU) qui est responsable de son design. Jérôme Jacky, responsable du secteur Information et communication, explique:

«Dans les cantons très peuplés, le stock de combinaisons à six chiffres sera en effet épuisé dans un avenir proche. Un remaniement des plaques d'immatriculation est donc inévitable, mais il n'est pas non plus urgent.»

Un projet est actuellement en cours d'examen en vue d'une nouvelle conception. Différentes options sont à l'étude. Les nouvelles plaques devraient faire leur apparition sur les routes d'ici 2026/27.

«Dans la phase actuelle du projet, on analyse entre autres quelle conception est réalisable et aussi bien lisible. Mais à l'heure actuelle, il est encore trop tôt pour prendre position sur les différentes possibilités» Jérôme Jacky

Jérôme Jacky ne précise pas à ce stade si elles comporteront une combinaison de chiffres et de lettres. Il se pourrait donc que la millionième plaque d'immatriculation n'existe jamais. Du moins, pas telle qu'on l'imagine.

(Adaptation française: Valentine Zenker)