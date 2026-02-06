Cet innocent pistolet à eau rose a causé bien du tort à sa nouvelle propriétaire. Image: Shein / Keystone, montage watson

Cette Suissesse a pris 5 jours de prison pour son costume de carnaval

Une Tessinoise a écopé de cinq jours de prison avec sursis pour avoir commandé un pistolet à eau sur Shein, violant la législation suisse sur les armes.

Une Tessinoise voulait se déguiser en policière pour le carnaval, mais cette idée a rapidement tourné au fiasco. Elle a notamment commandé un pistolet à eau pour 2,78 francs sur la plateforme chinoise Shein.

Cependant, quelques mois plus tard, elle a reçu la visite de deux policiers, comme le rapporte l'émission suisse alémanique Kassensturz.

De la prison pour un jouet rose

La raison en est la législation suisse sur les armes. Celle-ci stipule que la commande et l'usage public d'objets ressemblant à s'y méprendre à des armes réelles est illégale.

Ce qui, selon la justice, est le cas du modèle que la Tessinoise avait commandé, malgré sa couleur rose.

Voici à quoi ressemble le pistolet à eau acheté. Image: capture d'écran: shein

A cause de sa commande, la femme a écopé d'une peine de prison avec sursis de cinq jours. Auprès de la télévision suisse alémanique, elle s'est indignée:

«La justice pénale a été mobilisée pour un pistolet à eau. Où est le bon sens?»

Elle a fait appel à un avocat, et, après son intervention, la peine de prison avec sursis a été convertie en une amende de 150 francs.

Une affaire qui soulève des questions

Ce n'est pas le premier cas où une personne en Suisse se retrouve en difficulté judiciaire après l'achat d'un pistolet factice. Le conseiller aux Etats valaisan Beat Rieder (Centre) a déposé une motion pour modifier cette loi, et elle a été acceptée.

Le gouvernement doit maintenant réexaminer la législation sur les armes. Les plateformes en ligne devront désormais signaler les jouets interdits en Suisse. Ceux qui continuent de les acheter se verront infliger une amende. Cette mesure devrait simplifier les procédures pour les autorités.