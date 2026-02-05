Crans-Montana: cet hôtel doit fermer avec effet immédiat

beau temps
Crans-Montana: l'hôtel du Golf doit fermer avec effet immédiat

L'Hôtel du Golf et des Sports, à Crans-Montana.

L'Hôtel du Golf et des Sports doit fermer pour non conformité aux mesures contre les incendies. Ses clients seront relogés.
05.02.2026, 17:0005.02.2026, 17:23

L'Hôtel du Golf et des Sports, à Crans-Montana, subit une fermeture immédiate de la part de la commune du Haut-Plateau. L'établissement a été jugé non-conforme aux mesures de lutte contre les incendies. L'Office cantonal du feu a validé la démarche.

A l'occasion d'une visite effectuée le 4 août 2025 par la commune de Crans-Montana, plusieurs manquements concernant les mesures préventives contre les incendies en lien avec la loi et l’ordonnance en vigueur ont été signalés aux gérants de l'établissement. «Malgré plusieurs rappels, la commune a constaté que les mises en conformité demandées n’ont pas été réalisées», explique-t-elle, jeudi après-midi, dans un communiqué. Un dernier délai avait été fixé le 16 décembre 2025, au 15 janvier 2026, en vain.

Le Constellation est loin d’être un cas isolé à Crans-Montana

Sur proposition de son chargé de sécurité, la commune de Crans-Montana a décidé de préaviser la fermeture de l’hôtel. L’Office cantonal du feu (OCF) a pris connaissance de la mesure envisagée et a informé être en accord avec celle-ci, après s’être rendu sur place, ce mercredi, en présence du chargé de sécurité communal.

Les clients de l'Hôtel du Golf et des Sports relogés

La décision de fermeture de l’établissement a été entérinée par le Conseil communal, ce jeudi et la police a été mandatée pour faire exécuter immédiatement la décision.

Crans-Montana Tourisme & Congrès (CMTC) s’est tout de suite mis à disposition pour soutenir l’hôtel afin de reloger ses clients dans les meilleures conditions. Ceux-ci se voient proposer par l’Office du tourisme une solution de replacement dans un établissement hôtelier équivalent afin de leur permettre de poursuivre leur séjour.

Crans-Montana doit se relever: plus d'un milliard est en jeu

D’autre part, les exploitants de l’hôtel ont été formellement sommés par la commune d’informer immédiatement l’ensemble de leurs futurs clients de la fermeture. Ceux-ci pourront également s’adresser à CMTC qui sera à leur service pour les conseiller en vue de trouver un autre logement. (jzs/ats)

