«Nous nous relèverons et nous battrons, comme nos ancêtres l'ont fait»

L'une des plus belles vallées de Suisse craint pour son avenir après les graves dommages causés par les intempéries. Rachele Gadea Martini, directrice de la Fondazione Val Bavona, reconnue d'utilité publique, prend position.

Le Val Bavona a été décrit comme la vallée la plus sauvage de Suisse et ses habitants sont depuis toujours des durs à cuire.

Si on passe la nuit là-bas, il faut s'attendre à une vie simple. La cuisine se fait à feu ouvert ou au gaz. L'électricité n'est disponible que dans le hameau le plus reculé, San Carlo, et dans les quelques maisons situées à l'avant de la vallée longue de douze kilomètres. Tous les petits villages situés entre les deux ne sont pas raccordés au réseau électrique.

L'histoire de la vallée est marquée par des catastrophes naturelles. L'écrivain tessinois Plinio Martini (1923-1979) l'a résumé dans son célèbre livre Le fond du sac:

«Les rares nouvelles que nos ancêtres nous ont transmises ne concernent que des accidents; comme à Fontana, où un cri est gravé sur un bloc de roche au milieu des éboulis, dont on ne sait s'il doit signifier une prière ou une malédiction: "Jésus Marie, ici c'était un beau pays!".»

L'inscription date de 1594.

430 ans plus tard, l'histoire se répète.

Une nouvelle fois, la vallée la plus escarpée et la plus caillouteuse de toute la région alpine a été touchée par une catastrophe naturelle dévastatrice. Dans la nuit de samedi à dimanche, un orage a fait déraper la montagne. Et une fois de plus, c'est Fontana qui a été le plus durement touchée.

Au-dessus du hameau, d'énormes masses d'éboulis et de boue se sont détachées et ont dévalé une gorge entre les parois rocheuses abruptes. Sur les pentes boisées en contrebas, ils ont tout laminé.

Plusieurs maisons traditionnelles en pierre ont été gravement endommagées ou complètement détruites. La seule route qui traverse le fond de la vallée a été ensevelie sur des centaines de mètres. La lave torrentielle a transporté une telle quantité de matériaux que la région est à peine reconnaissable. Au moins trois personnes qui avaient passé la nuit dans un rustico sont mortes.

Nous nous sommes entretenus avec Rachele Gadea Martini. Cette Tessinoise est la directrice de la Fondazione Val Bavona – et la nièce de Plinio Martini. Elle donne son avis sur la gestion de la catastrophe.

Madame Gadea Martini, que pouvez-vous dire sur la catastrophe et ses conséquences pour la vallée?

Rachele Gadea Martini: La destruction à laquelle nous avons assisté nous laisse sans voix, abasourdis, perdus. Nous étions sur place, nous l'avons vue de nos propres yeux et touchée de nos propres mains.



«A la stupeur s'ajoutent les grandes pertes, humaines en premier lieu, mais aussi matérielles»

Qu'est-ce qui est le plus important?

Le paysage a complètement changé, surtout dans la zone située entre Mondada et Fontana. Il s'agit maintenant avant tout d'assurer la sécurité et l'accès aux besoins de base comme l'eau potable, dont la source se trouvait dans la région de Fontana, et de rétablir les voies de communication. Dans ce but, les communes de Cevio et de Lavizzara ont lancé une campagne de dons commune pour commencer la reconstruction.



Rachele Gadea Martini.

Comment la fondation s'engage-t-elle concrètement?

En tant que fondation, nous soutenons l'action conjointe des communes de Cevio et de Lavizzara afin de réunir les fonds nécessaires pour nos deux vallées, considérées comme une seule région. En cette période, il est absolument essentiel d'unir nos forces et de travailler en étroite collaboration. Cette approche est indispensable pour agir de manière coordonnée afin de gérer, avec les bonnes priorités, d'abord les interventions structurelles et ensuite tous les autres travaux nécessaires. Ultérieurement, nous nous tournerons vers des partenaires pour obtenir une aide plus ciblée.



L'histoire de la chapelle: «En 1854, 21 habitants de Cavergno partirent pour l'Australie. La commune leur avançait l'argent du voyage sans intérêts, et les pères se portaient garants de leurs fils avec le peu qu'ils possédaient. Le plus âgé des 21 émigrants avait 30 ans; certains laissaient leur femme à la maison. Ils embarquèrent à Hambourg, où presque tous étaient arrivés à pied. A Noël, ils furent pris dans une violente tempête au large des côtes africaines et, ne voyant pas d'issue, ils firent le serment à la Vierge d'ériger la chapelle della Mondada.Dans les mines d'or d'Australie, ils apprirent l'art d'avaler quelques grains d'or lorsque le surveillant avait le dos tourné, et c'est ainsi que les pauvres diables ont fini par ramener chez eux un peu de biens volés, pour autant que l'on puisse appeler cela voler.»



Plinio Martini, Le fond du sac



Une petite chapelle, à Mondada, a été détruite, et le vieux pont en arc qui traverse la rivière à Fontana n'est plus praticable. Comment jugez-vous la catastrophe et ses conséquences d'un point de vue historico-culturel?

Ces précieux témoignages historiques ont été détruits par les forces de la nature, notre patrimoine culturel a été gravement endommagé. Nous ne pouvons pas encore dire si cela est irréversible ou si quelque chose peut être reconstruit. Il est certain qu'en temps voulu, la fondation prendra des mesures pour se souvenir et revaloriser.



Ce mémorial, érigé en 1854 près du hameau de Mondada, a été rasé. Image: watson

Madame Gadea Martini, quel est, selon vous, l'avenir du Val Bavona?

Nous allons nous relever, nous battre et trouver notre place parmi les rochers du Val Bavona, comme l'ont fait nos ancêtres. Nous devrons le faire pour redevenir une vallée active, mais aussi et surtout un lieu où nous, nos familles et nos chers hôtes pouvons nous sentir en sécurité.



Il est en principe interdit de construire dans la vallée. Est-il possible de reconstruire les bâtiments détruits?

Il s'agira d'une évaluation à plusieurs niveaux, raison pour laquelle la Fondation ne peut pas prendre position à ce stade.



En plus des donateurs, recherche-t-on des bénévoles?

Il y a beaucoup de gens qui s'engagent bénévolement. Mais l'engagement ne sera possible que de manière coordonnée. Ce travail de coordination est dirigé par l'état-major de direction des communes, afin de définir au mieux les priorités et de permettre à tous de travailler en toute sécurité. Les bénévoles peuvent s'inscrire auprès du bureau communal de Cevio, à l'adresse: cancelleria@cevio.ch.



Communes solidaires Les personnes qui peuvent faire un don sont priées de le faire dans le cadre de l'action de solidarité locale «Ricostruiamo insieme la Bavona e la Lavizzara», lancée conjointement par les communes de Cevio et Lavizzara. Et ce, sur le compte suivant (IBAN): CH18 0076 4224 7339 0200 1.



Traduit et adapté par Tanja Maeder