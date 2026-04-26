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Jacquemoud et Equy battent le record de l'ascension du Mont Blanc

Jacquemoud et Equy battent le record de l'ascension du Mont Blanc

Les guides français Mathéo Jacquemoud et Samuel Equy ont battu le record de l'ascension et de la descente à ski entre Chamonix et le sommet du Mont Blanc.
26.04.2026, 07:5326.04.2026, 07:53
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Ils réalisent l'exploit en 4 heures, 41 minutes et 24 secondes, soit deux minutes de mieux que le précédent record établi en juin 2025 par William Boffelli.Keystone

Les guides français Mathéo Jacquemoud et Samuel Equy ont battu samedi le record de l'ascension et de la descente à ski entre Chamonix et le sommet du Mont Blanc (4806 mètres). Ils ont effectué l'ascension en 4 heures, 41 minutes et 24 secondes.

Les deux guides ont amélioré de deux minutes le record établi en juin 2025 par l'Italien William Boffelli, qui était de 4 heures, 43 minutes et 24 secondes.

«Sam (ndlr: Equy) a atteint le Mont Blanc en 3h41 et j’ai suivi en 3h42. Au terme d’une grosse descente, j’ai comblé l’écart avec Sam pour finir ensemble à Chamonix», a raconté Mathéo Jacquemoud sur son compte Instagram.

«Je suis très heureux de terminer la saison de cette manière»

Mathéo Jacquemoud, 35 ans, avait déjà établi début avril, avec William Boffelli, le record de la traversée entre Chamonix et Zermatt, couvrant la distance d’un peu plus de 100 kilomètres, en 13 heures, 27 minutes et 49 secondes.

Samuel Equy, a remporté, le week-end précédent, la Patrouille des Glaciers (PdG) en compagnie de Xavier Gachet et William Bon Mardion. Le trio avait bouclé les 57,5 km du parcours pour 4386 mètres de dénivelé positif entre Verbier et Zermatt en 5 heures 43 minutes et 9 secondes, devenant le premier trio français à s'adjuger la PdG. (dal/ats/ans)

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