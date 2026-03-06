Berne poursuit un projet controversé pour financer l'armée suisse

Le gouvernement suisse veut lever 31 milliards de francs pour l’armée grâce à une hausse temporaire de la TVA, soumise au vote populaire en 2027.

Malgré de nombreuses critiques politiques, Martin Pfister, le ministre suisse de la Défense maintient son projet d’augmenter la TVA. Image: KEYSTONE

Malgré les critiques massives, le Conseil fédéral maintient son projet de relever la TVA de 0,8 point sur 10 ans pour financer l'armée. L'armée et la sécurité doivent ainsi bénéficier de 31 milliards de francs supplémentaires.

Le projet a été mis en consultation vendredi jusqu'en mai. Une votation populaire devrait avoir lieu en été 2027 et l'augmentation être effective dès 2028.

Cela doit permettre de mettre à disposition de l'armée et des offices civils les moyens financiers nécessaires pour mieux protéger la population et le pays contre les menaces les plus probables.

Le ministre de la défense, Martin Pfister, avait présenté ce projet fin janvier. Il avait suscité d'importantes critiques. Seul le Centre le soutenait. (sda/ats)