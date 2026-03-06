assez ensoleillé15°
DE | FR
burger
Suisse
Armée

Le Conseil fédéral veut une hausse de TVA pour financer l’armée

Berne poursuit un projet controversé pour financer l'armée suisse

Le gouvernement suisse veut lever 31 milliards de francs pour l’armée grâce à une hausse temporaire de la TVA, soumise au vote populaire en 2027.
06.03.2026, 14:0006.03.2026, 14:16
Switzerland&#039;s Minister for Defence, Civil Protection and Sport Martin Pfister, center, and Benedikt Roos, Chief of the armed forces, left, with Division Commander Maurizio Dattrino, right, pictur ...
Malgré de nombreuses critiques politiques, Martin Pfister, le ministre suisse de la Défense maintient son projet d’augmenter la TVA.Image: KEYSTONE

Malgré les critiques massives, le Conseil fédéral maintient son projet de relever la TVA de 0,8 point sur 10 ans pour financer l'armée. L'armée et la sécurité doivent ainsi bénéficier de 31 milliards de francs supplémentaires.

Le projet a été mis en consultation vendredi jusqu'en mai. Une votation populaire devrait avoir lieu en été 2027 et l'augmentation être effective dès 2028.

Ça ne plait pas aux Suisses 👇

Ce sondage attaque la dernière idée du Conseil fédéral sur l'armée

Cela doit permettre de mettre à disposition de l'armée et des offices civils les moyens financiers nécessaires pour mieux protéger la population et le pays contre les menaces les plus probables.

Le ministre de la défense, Martin Pfister, avait présenté ce projet fin janvier. Il avait suscité d'importantes critiques. Seul le Centre le soutenait. (sda/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
2
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
Thèmes
Israël-Liban: le point sur les frappes et ripostes en vidéo
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La «stagflation» menace la Suisse: la BNS pourrait agir
Des bombes tombent au Moyen-Orient depuis ce week-end. Mais ce nouveau conflit a des conséquences qui dépassent largement la région et qui menacent désormais l’économie mondiale.
L’économie mondiale a déjà traversé de nombreuses turbulences ces dernières années: la crise du Covid-19, une récession redoutée (mais finalement évitée) en 2022, de fortes pressions inflationnistes, la guerre en Ukraine et les multiples attaques d’Israël au Moyen-Orient. Pourtant, l'économie s’est le plus souvent révélée étonnamment résiliente.
L’article