Brigue – Berlin sans changer de train, c'est désormais possible

Les CFF et la Deutsche Bahn (DB) ont introduit de nouveaux trains directs entre le Valais et l’Allemagne, à l'occasion du changement d'horaire 2026. Un ICE a été symboliquement baptisé «Matterhorn» dimanche à Brigue.
14.12.2025, 13:1414.12.2025, 13:14
epa12459753 A view of the interior of the Talgo ICE L train (InterCity Express) during Deutsche Bahn&#039;s presentation at the Ostbahnhof station in Berlin, Germany, 17 October 2025. EPA/FILIP SINGER
Vue de l'intérieur d'un train Intercités.Keystone

«L clientèle pourra se rendre de Brigue à Mannheim, Francfort et Berlin de manière directe et confortable, sans changement. Inversement, le Valais est accessible directement aux touristes en provenance de Francfort, Dortmund, Cologne, Brême, Berlin et Hambourg», résument les CFF dans un communiqué diffusé dimanche.

Ces dix dernières années, le nombre de voyageurs transfrontaliers a augmenté de plus de 50% entre la Suisse et l’Allemagne, précisent encore les CFF. Désormais, plus de 50 trains directs circulent chaque jour et dans chaque sens entre les deux pays.

Prolongement de collaboration

La cérémonie de baptême pour «Matterhorn», train Intercity-Express (ICE), s’est déroulée, dimanche. Plusieurs responsables politiques y ont assisté, dont le conseiller d’Etat Franz Ruppen, le chef du département valaisan de la Mobilité, du Territoire et de l'Environnement et le président de Brigue, Mathias Bellwald.

Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie

Le baptême de cette rame est également lié à la prolongation prévue de la collaboration entre les CFF et la Deutsche Bahn pour dix années supplémentaires. Ces deux entreprises réaffirment ainsi leur engagement à long terme en faveur d’une offre ferroviaire transfrontalière forte. (ats/vz)

