Dubaï était encore il y a peu considérée comme le havre de paix du Proche-Orient. Image: keystone

«Des dizaines de milliards de dollars»: la guerre profite à la Suisse

Ebranlés par la situation au Moyen-Orient, certaines personnes très fortunées du Golfe envisageraient de déplacer leurs avoirs vers la Suisse, perçue comme une valeur refuge.

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La sécurité à Dubaï était l'une des raisons qui avaient poussé de nombreuses personnes très fortunées à s'y installer. Mais cet atout a été sérieusement remis en cause début mars, lorsque la métropole a été impliquée dans le conflit avec l'Iran. Résultat: certaines personnes fortunées ne placent plus leur argent à Dubaï, mais en Suisse.

Comme le rapporte Reuters, des grandes fortunes prévoient de transférer leurs actifs de la région du Golfe vers la Suisse. Des conseillers financiers et des banquiers interrogés par l'agence de presse se sont ainsi montrés optimistes quant à la capacité de la Suisse à attirer davantage de capitaux en provenance du Moyen-Orient après l'attaque iranienne.

Des milliards de dollars en direction de la Suisse

Et ce, malgré la concurrence croissante à laquelle la Suisse est confrontée de la part des places financières du Moyen-Orient et d'Asie. Patrik Spiller, responsable de la gestion de patrimoine chez le cabinet de conseil Deloitte Suisse, explique à Reuters:

«Au vu des événements récents, nous anticipons que des actifs du Moyen-Orient seront de plus en plus domiciliés en Suisse.»

La Suisse jouit en effet d'une réputation de «valeur refuge».

Avant de ressentir véritablement les effets de ce transfert, il faudra cependant probablement patienter encore un peu. Spiller évoque «des semaines ou des mois» avant que les afflux ne se fassent sentir. L'attente en vaudrait néanmoins la peine: «plusieurs dizaines de milliards de dollars» pourraient affluer vers la Suisse en provenance de la région.

La rapidité et le volume des flux restent toutefois difficiles à évaluer pour l'heure. Tout dépendra très largement de l'évolution du conflit en Iran et de sa durée. (sav)