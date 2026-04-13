faible pluie
DE | FR
burger
Suisse
International

Une grève chez Lufthansa perturbe des vols aussi en Suisse

epa12886763 A view of departure screens for Lufthansa in Terminal 1 during a strike at Frankfurt Airport in Frankfurt am Main, Germany, 13 April 2026. The union German Cockpit Association, Inc. has ca ...
La grève a des répercussions sur les vols depuis la Suisse (image d'illustration)Keystone

Une grève chez Lufthansa perturbe des vols aussi en Suisse

Grève chez Lufthansa: plusieurs vols entre la Suisse et l’Allemagne annulés, avec des perturbations encore attendues mardi dans les aéroports de Bâle, Genève et Zurich.
13.04.2026, 20:3013.04.2026, 20:30

En raison de la grève chez Lufthansa, plusieurs vols entre la Suisse et l'Allemagne ont été annulés. Des perturbations sont encore prévues pour mardi, indiquent les porte-parole des aéroports de Bâle, Genève et Zurich, à Keystone-ATS.

Selon les dernières informations disponibles en fin d'après-midi lundi, trois liaisons au départ et à destination de Munich, Francfort et Düsseldorf ont dû être annulées à l'aéroport de Genève. Ces six vols au total devaient partir lundi matin, a souligné l'aéroport de Genève à Keystone-ATS.

Des «vols de luxe» en zone protégée indignent en Suisse

À l'aéroport de Zurich, 12 arrivées et 12 départs de Lufthansa et Eurowings ont été annulés. À l'Euroairport de Bâle, «trois arrivées et trois départs de Lufthansa à destination de Munich» ont été signalés lundi. De plus, une liaison entre Bâle et Francfort a été annulée.

Des vols seront annulés mardi en raison de la grève annoncée: quatre au total à Genève (au départ et à destination de Francfort et de Munich), six à Bâle reliant Munich.

Pas d'humeur festive

Vendredi dernier, lors de la première journée de grève, des centaines de vols avaient déjà été annulés. La grève en cours du personnel navigant technique de la marque principale Deutsche Lufthansa, de Lufthansa Cargo et de la filiale régionale Lufthansa Cityline a débuté lundi après minuit et devrait prendre fin mardi peu avant minuit.

Lundi, la compagnie de vols vacances Eurowings a également été touchée pour la première fois par une grève d'une journée.

Lufthansa annonce une nouvelle grève massive

Le syndicat du personnel navigant Ufo et le Vereinigung Cockpit (VC) ont appelé leurs membres à manifester mercredi, jour où une cérémonie est prévue pour marquer le centenaire de la fondation de Lufthansa. Le chancelier fédéral Friedrich Merz est également attendu à cette cérémonie.

Quatrième vague de grèves

Après deux séries de grèves des pilotes et une grève du personnel de cabine, il s'agit de la quatrième grande grève de l'année.

Dans les aéroports, de nombreux avions sont restés cloués au sol dès le début de la grève. Rien qu’à Francfort, plus de 1100 décollages et atterrissages ont été annulés sur les deux jours. (sda/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Etats-Unis et Iran s'accordent pour un cessez-le-feu de deux semaines
3
Etats-Unis et Iran s'accordent pour un cessez-le-feu de deux semaines
La Nasa publie la photo d'un sublime coucher de Terre
1
La Nasa publie la photo d'un sublime coucher de Terre
Comment Poutine recrute des soldats jetables
Comment Poutine recrute des soldats jetables
de Thierry Vircoulon
Comment Orban utilise le sentiment anti-ukrainien pour rester au pouvoir
Comment Orban utilise le sentiment anti-ukrainien pour rester au pouvoir
de Ede ZABORSZKY
Thèmes
La mission Artemis II a réussi son tour de lune
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici le danger qui pèse sur «le reste du monde» à cause du blocus de Trump
Le président américain a annoncé un blocus maritime visant les navires qui se dirigent vers des ports iraniens ou en partent via le détroit d’Ormuz. Un expert en sécurité maritime répond aux questions les plus urgentes.
Après l’échec des négociations menées au Pakistan entre l’Iran et les Etats-Unis, le président américain Donald Trump a annoncé vouloir bloquer le détroit d’Ormuz. A partir de lundi 16 heures (heure suisse), la marine américaine ne devrait, selon l'annonce du président américain faite sur sa plateforme Truth Social, plus laisser aucun navire traverser le détroit d’Ormuz, qu’il se dirige vers un port iranien ou qu’il en parte.

A 18 heures, aucun blocus n'était signalé.​
L’article