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Des Suisses meurent dans une avalanche au Canada

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L'incident est survenu lors d'une sortie en héliski dans la province canadienne de Colombie-Britannique (image d'illustration).Image: www.imago-images.de

Des Suisses meurent dans une avalanche au Canada

Un groupe de skieurs a été emporté par une coulée lors d'une sortie en héliski dimanche en Colombie-Britannique. Trois Suisses sont décédés.
24.03.2026, 11:0524.03.2026, 11:05

Une sortie en héliski a viré au drame dimanche au Canada, dans la province de Colombie-Britannique. Selon Blick, trois Suisses ont perdu la vie dans une avalanche

Joint par le média, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) confirme l'événement et assure être en contact avec les proches ainsi que «les autorités compétentes».

Pourquoi les avalanches tuent plus que d'habitude cet hiver

Le portail Snowbrains donne davantage de détails sur le tragique incident. Il relate que celui-ci s'est produit sur le Mont Knauss, non loin de la ville canadienne de Terrace.

Selon le site, quatre héliskieurs ont été pris dans une avalanche autour de 13h30. C'est le groupe qui aurait lui-même déclenché la coulée.

Les trois Suisses, un père et ses deux fils, seraient décédés sur place. La quatrième personne serait le guide qui les accompagnait. Il aurait pour sa part été grièvement blessé. (jzs)

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