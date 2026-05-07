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Genève: des milliers de fonctionnaires manifestent dans la rue

Le personnel de la fonction publique genevoise manifeste dans les rue de la ville, jeudi 7 mai 2026.
Le personnel de la fonction publique genevoise manifeste dans les rues de la ville, jeudi 7 mai 2026.Image: Keystone

«La tronçonneuse à Javier Milei»: les fonctionnaires genevois enragent

Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Genève pour protester contre les mesures d'austérité du gouvernement. 533 millions de coupes budgétaires sont en effet prévues.
07.05.2026, 20:1907.05.2026, 20:19

Entre 2500 et 3000 personnes ont manifesté jeudi à Genève à l'appel du Cartel intersyndical pour protester contre les mesures d'austérité du gouvernement. Un catalogue de 533 millions d'économies supplémentaires présenté par des experts a exacerbé leur mécontentement.

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Parti du parc des Cropettes, le cortège, emmené par le Cartel intersyndical du personnel de l'Etat et du secteur subventionné, a traversé le pont du Mont-Blanc avant de rallier la Vieille-Ville où siégeait le Grand Conseil. Il faisait suite à un débrayage.

«Salaires attaqués, prestations en danger», ont scandé les manifestants qui descendaient pour la cinquième fois dans la rue depuis novembre dernier. «Notre boulot essentiel, notre salaire existentiel», pouvait-on lire sur des pancartes.

Les syndicats et le personnel de l'Etat restent en effet mobilisés face aux mesures d'économies prévues dans le projet de budget 2026 bis. Ils dénoncent notamment le blocage des annuités pour 2026 et les trois années suivantes ainsi que le gel de l'indexation. Le Cartel intersyndical estime des pertes salariales allant jusqu'à 5,1%.

L'indignation franchit un nouveau pilier

L'indignation a franchi un nouveau palier avec la présentation, jeudi matin, du catalogue d'un groupe d'experts mandaté par le Conseil d'Etat. Ce document, listant des coupes à hauteur de 533 millions, a été rendu public sans aucune consultation préalable des organisations du personnel. Aucun arbitrage n'a été opéré par le Conseil d'Etat, a déploré Geneviève Preti, co-présidente du Cartel.

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Cette «liste à la Prévert» ne cible que des pistes d'économie et pratiquement aucune source de revenus supplémentaires. Elle prévoit pêle-mêle réduction des aides sociales, augmentation du nombre d'élèves par classe, hausse de l'occupation des chambres en EMS ou encore fin de la gratuité des TPG. En résumé, elle aligne les démantèlements dans les services publics. «C'est de la tronçonneuse à la Javier Milei; c'est la stratégie du pire», a dénoncé Geneviève Preti.

Toutes ces pistes d'économies s'ajoutent à un paquet d'environ 500 millions de coupes lancé pour 2026-2029. A Genève, le processus budgétaire 2026 n'est toujours pas terminé. Après le refus d'une première mouture en décembre dernier par la majorité de droite du Grand Conseil, le canton fonctionne selon le système des douzièmes provisoires. (ag/ats)

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