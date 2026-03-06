ciel clair
Lonza vend sa division dédiée aux capsules

Le sous-traitant de l&#039;industrie pharmaceutique Lonza a acquis pour un montant non d
Le fournisseur de l'industrie pharmaceutique Lonza a signé un accord pour céder son activité d'encapsulage et de compléments alimentaires (CHI) au fonds d'investissement britannique Lone Star Funds. La transaction, d'un montant de 2,3 milliards de francs, devrait être finalisée au second semestre 2026.
Lonza recevra 1,7 milliard de francs en liquidités immédiatement et conservera une participation de 40% dans l'activité CHI, avec un droit préférentiel sur une future vente, annonce mercredi la société bâloise dans un communiqué.

Lonza prévoit d'utiliser les 1,7 milliard reçus immédiatement pour financer la croissance organique, réaliser des acquisitions ciblées et renforcer ses capacités technologiques et industrielles dans le domaine CDMO, précise le texte.

Par ailleurs, 500 millions de francs seront redistribués aux actionnaires par le biais d'un programme de rachat d'actions, une fois le paiement initial reçu.

Au final, le gain total de la cession de la division dédiée aux capsules et compléments alimentaires, incluant le produit initial et tous les produits futurs, devrait s'élever à au moins 3 milliards de francs.

Transformation achevée

Avec cette cession, Lonza achève sa transformation stratégique en une entreprise entièrement dédiée aux services CDMO, c'est-à-dire le développement et la fabrication de médicaments pour le compte d'entreprises pharmaceutiques.

Les résultats 2025 seront publiés le 1er avril 2026. La division CHI sera classée dans les activités abandonnées.

Le fournisseur de l'industrie pharmaceutique prévoit dans ses comptes une perte de valeur exceptionnelle, sans incidence sur la trésorerie, d'environ 1,3 milliard de francs, incluant le goodwill attribuable aux actifs de l'activité dédiée aux capsules et compléments alimentaires. (sda/awp/ats)

