Mort d'un Suisse en Iran: voici ce que la Confédération exige

On en sait plus sur l'arrestation du Suisse décédé en prison en Iran

Depuis lors, l'ambassade était en contact quotidien avec les autorités iraniennes afin d'obtenir plus d'informations sur les circonstances de l'arrestation et de pouvoir accéder au détenu.

Migros et Coop ont changé la manière de peser fruits et légumes

Voici ce que les Suisses ont le plus regardé sur Pornhub en 2024

Le célèbre site pornographique diffuse chaque année les statistiques des recherches de ses utilisateurs. Nous avons demandé les données pour la Suisse.

Imaginez que votre historique de navigation soit tout à coup rendu public. C'est à peu près ce que fait Pornhub tous les mois de décembre. Le célèbre site porno diffuse à cette occasion un rapport analysant dans les moindres détails le comportement de ses visiteurs: termes les plus recherchés, catégories les plus regardées, acteurs et actrices les plus populaires... tout y passe. Nous avons demandé à la plateforme les statistiques sur la Suisse, qui ne figurent pas dans la publication originale.