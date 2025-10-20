Un Suisse recherché depuis 26 ans arrêté sur un catamaran en Italie

faible pluie12°
Un Suisse recherché depuis 26 ans arrêté en Italie

Agé de 60 ans, l'homme est recherché pour une fraude de plus de 20 millions de dollars aux Etats-Unis, où il pourrait être extradé.
Un Suisse aujourd'hui âgé de 60 ans a été arrêté à Bari, en Italie. Il était recherché depuis 26 ans pour une fraude, portant sur plus de 20 millions de dollars, commise avec des complices à New York.

L'arrestation a eu lieu au large des côtes de Bari sur un catamaran contrôlé par la police douanière, selon une dépêche de l'agence de presse italienne ansa publiée lundi. L'homme, dont le nom n'a pas été divulgué, est accusé d'association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude sur des titres financiers et de blanchiment des revenus illicitement acquis, selon le mandat d'arrêt émis en 1999 aux Etats-Unis.

Extradition vers les Etats-Unis

Lors du contrôle, les agents de la police douanière ont contrôlé les identités des personnes à bord. Ils se sont alors aperçus que l'homme était recherché.

Après son arrestation, le suspect a été interrogé par un juge de Bari et placé en détention. Dans le même temps, la procédure d'extradition vers les Etats-Unis a été engagée.

L'Office fédéral de la justice dit ne pas avoir connaissance du cas. (jzs/ats)

