Les étoiles filantes pulluleront dans le ciel cette nuit

L'une des plus importantes pluies d'étoiles filantes de l'année approche. Le flux de météores des Géminides atteindra son apogée dans la nuit de samedi à dimanche.
13.12.2025, 13:1513.12.2025, 13:15
epa12294790 A view of a shooting star during the Perseids meteor shower near Salgotarjan, northern Hungary, 11 August 2025. The Perseids meteor shower occurs every year, peaking in August when the Ear ...
Keystone

Selon la Société suisse d'astronomie (SAS), dans des conditions optimales – c'est-à-dire par ciel clair, loin des villes lumineuses et avec une vue dégagée dans toutes les directions – il serait théoriquement possible d'observer jusqu'à 120 à 150 étoiles filantes par heure.

Mais le nombre effectif d'étoiles visibles est généralement nettement inférieur, car la pollution lumineuse, les nuages, la lumière de la lune et la visibilité limitée rendent l'observation difficile, écrit la société sur son site. A proximité des villes, on peut tabler sur 20 à 30 étoiles filantes par heure.

«Ça m'a retourné le cerveau»: un Américain halluciné par Coop Pronto

La tempête de météores qui porte le nom de la constellation des Gémeaux – gemini en latin – produit de nombreuses étoiles filantes lumineuses. Ces dernières proviennent d'un nuage de poussière qui s'approche de la Terre chaque année à pareille époque lors de son orbite autour du Soleil.

En raison de leur vitesse d'entrée relativement lente, les Géminides laissent des traces dans le ciel qui s'éteignent plus lentement que d'habitude. (ats/vz)

